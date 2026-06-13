老公入獄後罕現身 45歲安以軒聽到「一個人」秒爆哭

A-Lin（左）與安以軒（右）相識超過15年，深厚姐妹情誼促成這次合作。（圖／索尼音樂提供）

45歲安以軒老公陳榮煉因涉及非法賭博、洗錢，遭澳門 法院判處入獄13年、鉅額罰金台幣75億（約2.37億美元）。她獨立撫養6歲兒子66、5歲女兒娃寶，也淡出螢光幕4年多。近來她罕見公開露面了，為力挺好友友A-Lin推出新歌「一個人」，她擔下MV女主角，聽到歌曲就淚如雨下。

安以軒已近10年沒在螢光幕前演出，其實她跟A-Lin是超級好朋友，2人透過共同朋友安鈞璨認識，至今超過15年，兩人一拍即合，相知相惜，一路陪伴彼此走過人生不同階段。安以軒的作品以往都是電視跟電影為主，鮮少接拍MV。

她表示當初聽到「一個人」的Demo時，就被歌曲感動淚如雨下，也因此更希望這首歌能透過MV影像，把「每個人都曾經歷過一個人的時刻」的情境真實留下。由於安以軒已經很久沒有演出，一度擔心演技生疏不容易入戲，團隊特別安排了單獨的空間讓她培養情緒；不過拍攝當天在安以軒第一顆鏡頭一出來，團隊就已經很清楚根本不用擔心，安以軒幾乎一秒入戲，演技直接到位。

好姐妹夏于喬也專程來探班，且在鏡頭外陪安以軒對戲，兩人也在絕佳的默契之下，讓拍攝進度超前。此外，攝影師余靜萍安排安以軒與A-Lin隔著透明玻璃，彼此成為疊影的方式拍攝對嘴，彷彿是兩個不同的個體在同一個世界裡看見彼此。

而「一個人」的誕生和另一位女星有關，A-Lin與戴佩妮在同地轉機，卻碰上班機大延誤，兩人歷經一整夜的等待。過程中，A-Lin談起自己一直很期待有機會與戴佩妮合作，而這份期待也讓戴佩妮想起了一首珍藏已久的作品。當她將歌曲分享給A-Lin後，A-Lin立刻被作品深深吸引，雙方一拍即合，也促成了「一個人」。

安以軒暌違10年接拍MV，力挺好友A-Lin新歌「一個人」。（圖／索尼音樂提供）

聽到「一個人」Demo時，安以軒坦言當場淚如雨下。（圖／索尼音樂提供）

A-Lin推出新歌「一個人」。（圖／索尼音樂提供）