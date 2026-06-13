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電視首秀比基尼 55歲溫翠蘋「緊實腹肌、逆天長腿」辣翻

娛樂新聞組╱綜合報導
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溫翠蘋分享泳裝照，散發出美魔女的自信風采。（取材自臉書）
溫翠蘋分享泳裝照，散發出美魔女的自信風采。（取材自臉書）

曾代表台灣征戰世界環球小姐選美、並以電影「唐伯虎點秋香」中「冬香」一角深植人心的資深女星溫翠蘋，近日在社群平台上大送福利。55歲的她日前首度曬出一系列泳裝辣照，大方展現長年嚴格自律的魔鬼身段。她也親自揭密這組照片的由來，原來是她破天荒將出道以來的「電視比基尼處女秀」獻給了經典時尚節目「女人我最大」。

據「噓！星聞」報導，畫面中的溫翠蘋身著一套極具視覺張力的淺色滾黑邊三點式比基尼，站在洋溢度假風情的海灘布景前自信擺拍。不論是手持墨鏡對鏡頭綻放甜美笑容，還是慵懶地斜靠在躺椅上，其白皙無瑕的肌膚與傲人的上圍線條皆一覽無遺。更讓網友讚嘆的是她的全身宣傳照，高挑的她腳踩沖天高跟鞋，不僅將視覺比例拉出逆天長腿，腰際線更是緊實到毫無一絲贅肉，平坦腹肌上若隱若現的性感臍環更成為全場目光失焦的關鍵點。

這系列不科學的凍齡震撼彈一釋出，立刻在網路上引發暴動，大批粉絲激動留言直呼「快噴鼻血了」，紛紛驚嘆這般極致體態根本看不出早已年屆55歲，自律精神令人膜拜。不少網友更由衷稱讚她完全將許多年輕女孩直接比下去，歲月在她身上彷彿按下了暫停鍵。溫翠蘋昔日曾赴日發展、因精通多國語言被譽為演藝圈「九官鳥」，如今再度憑藉數十年如一日的火辣曲線驚艷全網，經典女神的魅力依舊立於不敗之地。

溫翠蘋分享泳裝照，散發出美魔女的自信風采。（取材自臉書）
溫翠蘋分享泳裝照，散發出美魔女的自信風采。（取材自臉書）

精華 FAQ

  • 這是她出道以來首次在電視節目中穿比基尼亮相，也被她形容為「電視比基尼處女秀」，因此格外受到關注，並迅速在社群上掀起討論熱潮。

  • 她穿著三點式比基尼站在海灘布景前，展現白皙肌膚、傲人上圍、緊實腰腹與若隱若現的腹肌，高跟鞋更拉出逆天長腿，整體比例相當吸睛。

  • 照片一曝光就引發大量留言，許多粉絲直呼快噴鼻血，稱讚她55歲仍維持極致體態，完全看不出年齡，並盛讚她的自律與凍齡魅力。

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