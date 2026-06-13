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大女兒Elly頻爆料這些事 小S首訪超崩潰：壓力比訪演員還大

記者李姿瑩／綜合報導
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「小姐不熙娣」迎來第1000集里程碑，特別邀請小S(左)的大女兒Elly(中)擔...
「小姐不熙娣」迎來第1000集里程碑，特別邀請小S(左)的大女兒Elly(中)擔任嘉賓。（圖／東森綜合台提供）

由金鐘主持人小S（徐熙娣）、派翠克領軍的東森綜合台「小姐不熙娣」，自開播以來陪伴觀眾走過4年多時光，錄製集數正式迎來第1000集里程碑。為慶祝這極具意義的一刻，特別邀請小S的大女兒Elly（許曦文）擔任嘉賓，獻出母女檔節目的合體首秀。

節目開場，小S顯得格外謹慎，坦言心情有點「綁手綁腳」，畢竟來賓是自己的親生女兒，既想犀利又怕尺度拿捏不好。小S現場逼問Elly有什麼禁忌話題？Elly機智回嗆：「我講出來的話，妳就會故意問啊。」讓小S急喊：「我是妳媽，當然會保護妳。」Elly冷靜回應，直言自己常看網路流傳的「康熙」片段，深知媽媽主持風格犀利，讓小S大嘆：「訪問女兒的壓力，竟然比訪問演員還大。」

大女兒Elly(右)首度以來賓身分上「小姐不熙娣」，接受小S(左)訪問。（圖／東...
大女兒Elly(右)首度以來賓身分上「小姐不熙娣」，接受小S(左)訪問。（圖／東森綜合台提供）

除了主持風格，小S在Elly眼中的私下面貌也隨之曝光。Elly爆料媽媽私下超愛看動漫，總是穿著睡衣，還會固定坐在同個位置不走動，這讓派翠克秒回「太宅了吧！」接著Elly更忍不住抱怨：「最欠揍的是，家裡客廳明明只有兩盒衛生紙，她偏要硬把平板架在衛生紙盒上，害我需要衛生紙時拿不到，問她能不能幫忙拿一張，她還會回：『妳打擾到我看劇了。』」這番真性情爆料，讓一旁的小S聽得崩潰大喊：「Elly 妳講話太誇張了，我根本沒有這樣。」

派翠克也在一旁爆料，雖然小S一直擔心女兒會緊張，但其實上禮拜小S本人就已經焦慮到不行。「小姐不熙娣」第 1000 集特別企劃，將於 7 月份重磅登場，請鎖定每周一至周五晚間 10 點，東森綜合 32 頻道。

精華 FAQ

  • 節目為慶祝第1000集里程碑，特別邀請小S的大女兒Elly，也就是許曦文擔任嘉賓，完成母女檔節目的合體首秀，成為整集最大亮點。

  • 因為來賓是自己的親生女兒，小S既想維持主持節奏與犀利感，又擔心尺度拿捏不當，最後坦言訪問女兒的壓力，甚至比訪問演員還大。

  • Elly爆料小S私下很宅，常穿睡衣看動漫，還固定坐在同一位置不太走動，甚至把平板架在衛生紙盒上看劇，讓她需要衛生紙時很不方便。

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