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相戀7年甜喊女友「老婆」林煒就是不婚：再婚就有風險

記者趙大智／綜合報導
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林煒(右)和女友Cora(左)交往7年仍沒結婚。（圖／Cora提供）
林煒(右)和女友Cora(左)交往7年仍沒結婚。（圖／Cora提供）

57歲林煒昔為花系列小生，他與同齡的總經理女友Cora（劉灼梅）交往進入第7年，雖然互稱老公、老婆，卻始終沒有踏進戶政事務所。Cora愛到深處，甜笑給林煒打超高分：「他沒什麼讓我不放心」。林煒則跟多數有過失敗婚姻的人一樣謹慎，認為再婚就代表「風險」。

林煒結束跟龔慈恩的婚姻，一眨眼跟Cora也踏入「7年之癢」階段，但兩人共同成立「MetaFace超級臉」公司，砸千萬自主研發的「AI-VR長照人力培訓與能力評估平台」，最近剛入選經濟部「創新照護產品及服務名錄」，等於受到政府公部門肯定，笑說忙到連「癢」的時間都沒有。

Cora年初訂了機票飛日本，要為金牛座的林煒慶生，結果因為工作太忙，硬生生延到9月。Cora說：「他這人沒有不良嗜好，講話慢慢的，工作很專注，根本就是宅男，不宅的人做不了這工作」。

林煒也說出心裡話：「本來就希望走得更長，沒有上限，重點不是簽字，現在狀況很穩定，沒必要再加新的元素。」他口中的「元素」，就是客觀認為再進入婚姻都有風險，也許有了那個夫妻頭銜，大家會對彼此要求更高，也帶來壓力，目前很穩定保持狀態繼續往前就很好，等確定可以往前走下去，再去註冊也不遲。

至於林煒在審查時有段小插曲，他一入場，大家眼神都流露驚訝，認出他是誰，其中有位委員笑說「看你的戲長大的」，也很訝異一位演員居然會跨界做AI。

精華 FAQ

  • 兩人已交往進入第七年，平時互稱老公、老婆，但始終沒有到戶政事務所登記結婚，維持穩定交往關係，並未正式成為法律上的夫妻。

  • 林煒認為自己曾經歷失敗婚姻，再婚就代表新的風險；他擔心夫妻頭銜會帶來更高期待與壓力，因此寧可維持現狀，等確定更穩定再說。

  • 兩人共同成立MetaFace超級臉公司，投入千萬研發AI-VR長照人力培訓與能力評估平台，近期更入選經濟部創新照護產品及服務名錄，獲得政府肯定。

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