老公入獄後首公開露面 45歲安以軒隔10年現身 認了聽「一個人」爆哭
45歲安以軒老公陳榮煉因涉及非法賭博、洗錢，遭澳門法院判處入獄13年、鉅額罰金台幣75億。她獨立撫養6歲兒子66、5歲女兒娃寶，也淡出螢光幕4年多。近來她罕見公開露面了，為力挺好友友A-Lin推出新歌「一個人」，她擔下MV女主角，聽到歌曲就淚如雨下。
安以軒已近10年沒在螢光幕前演出，其實她跟A-Lin是超級好朋友，2人透過共同朋友安鈞璨認識，至今超過15年，兩人一拍即合，相知相惜，一路陪伴彼此走過人生不同階段。安以軒的作品以往都是電視跟電影為主，鮮少接拍MV。
她表示當初聽到「一個人」的Demo時，就被歌曲感動淚如雨下，也因此更希望這首歌能透過MV影像，把「每個人都曾經歷過一個人的時刻」的情境真實留下。由於安以軒已經很久沒有演出，一度擔心演技生疏不容易入戲，團隊特別安排了單獨的空間讓她培養情緒；不過拍攝當天在安以軒第一顆鏡頭一出來，團隊就已經很清楚根本不用擔心，安以軒幾乎一秒入戲，演技直接到位。
好姐妹夏于喬也專程來探班，且在鏡頭外陪安以軒對戲，兩人也在絕佳的默契之下，讓拍攝進度超前。此外，攝影師余靜萍安排安以軒與A-Lin隔著透明玻璃，彼此成為疊影的方式拍攝對嘴，彷彿是兩個不同的個體在同一個世界裡看見彼此。
而「一個人」的誕生和另一位女星有關，A-Lin與戴佩妮在同地轉機，卻碰上班機大延誤，兩人歷經一整夜的等待。過程中，A-Lin談起自己一直很期待有機會與戴佩妮合作，而這份期待也讓戴佩妮想起了一首珍藏已久的作品。當她將歌曲分享給A-Lin後，A-Lin立刻被作品深深吸引，雙方一拍即合，也促成了「一個人」。
她是為了力挺好友A-Lin推出的新歌〈一個人〉，特別擔任MV女主角。這也是她在淡出螢光幕多年後，少見在公開作品中現身。 安以軒表示，自己第一次聽到〈一個人〉的Demo就被深深感動，立刻聯想到人生中那些孤單時刻，因此情緒湧上來而落淚。 團隊原本擔心她久未演出會不易入戲，沒想到她第一顆鏡頭就迅速進入狀態，演技到位；夏于喬探班陪對戲，也讓拍攝進度超前。
精華 FAQ
她是為了力挺好友A-Lin推出的新歌〈一個人〉，特別擔任MV女主角。這也是她在淡出螢光幕多年後，少見在公開作品中現身。
安以軒表示，自己第一次聽到〈一個人〉的Demo就被深深感動，立刻聯想到人生中那些孤單時刻，因此情緒湧上來而落淚。
團隊原本擔心她久未演出會不易入戲，沒想到她第一顆鏡頭就迅速進入狀態，演技到位；夏于喬探班陪對戲，也讓拍攝進度超前。
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