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68歲胡慧中罕露面同框 大尺碼網紅女兒樂觀面對外界

記者陳穎／綜合報導
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胡慧中(左)和女兒何嘉珍罕見同框。(取材自微博)
胡慧中(左)和女兒何嘉珍罕見同框。(取材自微博)

68歲台灣資深女星胡慧中，曾與林青霞、胡因夢、周丹薇並列「台灣四大美女」，即使年過半百，依舊保有優雅氣質與明星風采。近年定居香港的她，日前與女兒何嘉珍一同前往上海參訪名人故居，相關影片曝光後引發網友熱議，其中女兒的亮眼表現，更意外成為討論焦點。

胡慧中日前在資深媒體人甘鵬陪同下，帶著獨生女何嘉珍走訪上海華山路的「枕流公寓」，也就是一代歌后周璇的故居。她在影片中分享，周璇可說是陪伴自己成長的重要人物，因為來自蘭州的母親當年定居台灣後，家中經常播放周璇的黑膠唱片，讓她從小就在「夜上海」、「天涯歌女」等經典歌曲的旋律中長大。

影片曝光後，許多網友的目光反而集中在胡慧中的女兒何嘉珍身上。何嘉珍擁有遺傳自母親的深邃五官與亮眼外型，目前活躍於社群平台，自稱是「愛笑的ESFP大碼模特」，同時也是一名作家，以筆名「茉莉」出版過個人詩集，在時尚與文字創作領域皆有發展。

這次陪同母親上海行，何嘉珍也化身專屬攝影師，負責記錄旅程點滴。雖然過去曾因較豐腴的身材遭受部分網友批評，但她始終以自信樂觀的態度面對外界聲音。

今年3月，她曾在社群發文寫下「肉感是天賦，快樂是選擇」，並分享「美從未被尺碼定義」、「肉肉是身體寫的詩」等文字，鼓勵大家接納自己、欣賞不同樣貌的美麗。真誠且富有感染力的內容獲得不少網友共鳴，也讓她逐漸累積大批支持者。

精華 FAQ

  • 胡慧中此次在資深媒體人甘鵬陪同下，帶著獨生女何嘉珍前往上海，走訪華山路的枕流公寓，也就是周璇的故居，並分享自己與周璇歌曲的成長記憶。

  • 因為何嘉珍遺傳母親的深邃五官與亮眼外型，又活躍於社群平台，自稱大碼模特與作家，拍照、創作與自信形象都引起大量討論。

  • 她曾表示「肉感是天賦，快樂是選擇」，並強調美不該被尺碼定義，認為肉肉也能寫成身體的詩，以正向文字鼓勵大眾接納不同樣貌。

香港 林青霞

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