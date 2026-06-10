孫芸芸同框71歲母和26歲女「三代同堂」網驚：根本姊妹團

廖思惟（左起）分享與媽媽孫芸芸、外婆何念慈一起化妝的照片。(摘自trinityliao Instagram)

48歲有「台灣第一名媛」之稱的孫芸芸，儘管已升格當外婆，依舊維持亮眼凍齡狀態，經常成為外界關注焦點。近日，她的26歲女兒廖思惟（Trinity）在社群平台分享生活點滴，其中一張與母親孫芸芸及外婆何念慈的同框照意外掀起熱議，尤其鮮少公開露面的何念慈，更因驚人凍齡模樣吸引網友目光。

廖思惟日前在Instagram曬出多張日常照片，其中一張可見她坐在鏡子前，細心替外婆何念慈化妝、整理睫毛。畫面中，何念慈神情專注，孫芸芸則身穿白色T恤搭配黑色短褲，站在一旁對鏡自拍，三代同框畫面格外溫馨。

照片曝光後，不少網友紛紛驚呼何念慈的狀態實在太驚人。現年71歲的她不僅氣色紅潤，肌膚依然緊緻透亮，臉上幾乎看不到明顯歲月痕跡，被大讚是「真正的不老女神」。甚至有人直呼，母女三代站在一起宛如姊妹，完全看不出年齡差距。

另一方面，近年定居澳洲的孫芸芸，因住家鄰近海邊，經常透過社群分享充滿度假風情的生活照。上個月她赴夏威夷旅遊時，曾曬出身穿黑色比基尼在海邊岩洞取景的美照，勻稱身材與緊實體態再度引發討論，獲得大批網友按讚朝聖。