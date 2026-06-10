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「台灣四大美女」胡慧中罕見露面 女兒竟是大尺碼網紅

記者陳穎／即時報導
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胡慧中(左)和女兒何嘉珍罕見同框。(取材自微博)
胡慧中(左)和女兒何嘉珍罕見同框。(取材自微博)

AI重點

文章重點整理：

  • 重點一：胡慧中罕見與女兒何嘉珍同遊上海參訪周璇故居。
  • 重點二：影片曝光後，女兒大碼模特身分成為網友討論焦點。
  • 重點三：何嘉珍以自信態度分享肉感是天賦，鼓勵接納自己。

68歲資深女星胡慧中曾與林青霞、胡因夢、周丹薇並列「台灣四大美女」，即使年過半百，依舊保有優雅氣質與明星風采。近年定居香港的她，日前與女兒何嘉珍一同前往上海參訪名人故居，相關影片曝光後引發網友熱議，其中女兒的亮眼表現更意外成為討論焦點。

胡慧中日前在資深媒體人甘鵬陪同下，帶著獨生女何嘉珍走訪上海華山路的「枕流公寓」，也就是一代歌后周璇的故居。她在影片中分享，周璇可說是陪伴自己成長的重要人物，因為來自蘭州的母親當年定居台灣後，家中經常播放周璇的黑膠唱片，讓她從小就在「夜上海」、「天涯歌女」等經典歌曲的旋律中長大。

談起童年回憶，胡慧中感性表示，周璇雖然不是自己真正認識的人，卻像是陪伴她成長的「兒時玩伴」，那些熟悉的歌聲至今仍深深留存在記憶中。此次親自造訪故居，也讓她格外感觸良多。

影片曝光後，許多網友的目光反而集中在胡慧中的女兒何嘉珍身上。何嘉珍擁有遺傳自母親的深邃五官與亮眼外型，目前活躍於社群平台，自稱是「愛笑的ESFP大碼模特」，同時也是一名作家，以筆名「茉莉」出版過個人詩集，在時尚與文字創作領域皆有發展。

這次陪同母親上海行，何嘉珍也化身專屬攝影師，負責記錄旅程點滴。雖然過去曾因較豐腴的身材遭受部分網友批評，但她始終以自信樂觀的態度面對外界聲音。

今年3月，她曾在社群發文寫下「肉感是天賦，快樂是選擇」，並分享「美從未被尺碼定義」、「肉肉是身體寫的詩」等文字，鼓勵大家接納自己、欣賞不同樣貌的美麗。真誠且富有感染力的內容獲得不少網友共鳴，也讓她逐漸累積大批支持者。

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