絕美愛妻消失10年復出 周渝民甜揭愛的本質
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台灣藝人周渝民忙於「F✦FOREVER 恆星之城」巡演，9日歡慶45歲生日，同步推出新歌「Tell Me Why」。他日前飛抵義大利古城馬特拉取景，當地也是電影「007：生死交戰」的拍攝場地，讓粉絲能透過歌曲一睹震撼美景。
他在MV裡化身為石雕家，以碳筆畫髒自己的手，並以手摸地板，相當注重細節，也為了留下夢中的女神，親手畫下對方並著手雕刻。此外，由於「Tell Me Why」幾乎沒有前、間以及尾奏，周渝民必須精準掌握換氣點，他說：「唱這首歌的前、中到後，我自己的心境是不一樣的，一點點孤獨感，從中找到愛的本質是什麼。」
「Tell Me Why」和「誰給我的勇氣」是他在演唱會Solo的曲目，各自描述出不同的愛情層面，他與老婆喻虹淵結婚10年，感情穩定令人稱羨。喻虹淵近日復出，日前受訪提到老公知道後問說「想做什麼」，當下自己只想重新出發，任何表演形式都可嘗試，「我決定要復出就告訴他，他就得接受」。
MV前往義大利古城馬特拉拍攝，當地也是007：生死交戰的取景地之一。周渝民藉由壯麗景色，讓粉絲從畫面中感受歌曲的氛圍與視覺震撼。 他在MV裡化身為石雕家，還刻意用碳筆弄髒雙手、觸摸地板，展現對細節的講究，並以雕刻與作畫的方式，象徵想留住夢中女神的心境。 喻虹淵表示自己決定復出後才告訴老公，周渝民先問她想做什麼，顯示出支持與尊重。他對妻子重新投入表演抱持接受態度，關係相當穩定。
精華 FAQ
MV前往義大利古城馬特拉拍攝，當地也是007：生死交戰的取景地之一。周渝民藉由壯麗景色，讓粉絲從畫面中感受歌曲的氛圍與視覺震撼。
他在MV裡化身為石雕家，還刻意用碳筆弄髒雙手、觸摸地板，展現對細節的講究，並以雕刻與作畫的方式，象徵想留住夢中女神的心境。
喻虹淵表示自己決定復出後才告訴老公，周渝民先問她想做什麼，顯示出支持與尊重。他對妻子重新投入表演抱持接受態度，關係相當穩定。
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