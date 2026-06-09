絕美愛妻消失10年復出 周渝民甜揭愛的本質

周渝民在MV裡化身為石雕家。（相信音樂提供）

AI重點 文章重點整理： 重點一： 周渝民為新歌Tell Me Why赴義大利馬特拉拍攝MV，呈現震撼古城景致。

周渝民為新歌Tell Me Why赴義大利馬特拉拍攝MV，呈現震撼古城景致。 重點二： 他在MV中化身石雕家，細膩演出孤獨與追尋愛的本質的心境轉折。

他在MV中化身石雕家，細膩演出孤獨與追尋愛的本質的心境轉折。 重點三：結婚十年的喻虹淵近日復出，周渝民態度支持，尊重她重新出發。

台灣藝人周渝民忙於「F✦FOREVER 恆星之城」巡演，9日歡慶45歲生日，同步推出新歌「Tell Me Why」。他日前飛抵義大利 古城馬特拉取景，當地也是電影「007：生死交戰」的拍攝場地，讓粉絲能透過歌曲一睹震撼美景。

他在MV裡化身為石雕家，以碳筆畫髒自己的手，並以手摸地板，相當注重細節，也為了留下夢中的女神，親手畫下對方並著手雕刻。此外，由於「Tell Me Why」幾乎沒有前、間以及尾奏，周渝民必須精準掌握換氣點，他說：「唱這首歌的前、中到後，我自己的心境是不一樣的，一點點孤獨感，從中找到愛的本質是什麼。」

「Tell Me Why」和「誰給我的勇氣」是他在演唱會Solo的曲目，各自描述出不同的愛情層面，他與老婆喻虹淵結婚10年，感情穩定令人稱羨。喻虹淵近日復出，日前受訪提到老公知道後問說「想做什麼」，當下自己只想重新出發，任何表演形式都可嘗試，「我決定要復出就告訴他，他就得接受」。

周渝民前往義大利古城馬特拉拍MV。（相信音樂提供）