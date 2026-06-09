我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

九旬亞裔翁夜校苦讀 來美時已半百、不諳英語仍獲文憑

最新消息：美軍對伊朗發動報復性打擊

絕美愛妻消失10年復出 周渝民甜揭愛的本質

記者林士傑／即時報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
周渝民在MV裡化身為石雕家。（相信音樂提供）
周渝民在MV裡化身為石雕家。（相信音樂提供）

AI重點

文章重點整理：

  • 重點一：周渝民為新歌Tell Me Why赴義大利馬特拉拍攝MV，呈現震撼古城景致。
  • 重點二：他在MV中化身石雕家，細膩演出孤獨與追尋愛的本質的心境轉折。
  • 重點三：結婚十年的喻虹淵近日復出，周渝民態度支持，尊重她重新出發。

台灣藝人周渝民忙於「F✦FOREVER 恆星之城」巡演，9日歡慶45歲生日，同步推出新歌「Tell Me Why」。他日前飛抵義大利古城馬特拉取景，當地也是電影「007：生死交戰」的拍攝場地，讓粉絲能透過歌曲一睹震撼美景。

他在MV裡化身為石雕家，以碳筆畫髒自己的手，並以手摸地板，相當注重細節，也為了留下夢中的女神，親手畫下對方並著手雕刻。此外，由於「Tell Me Why」幾乎沒有前、間以及尾奏，周渝民必須精準掌握換氣點，他說：「唱這首歌的前、中到後，我自己的心境是不一樣的，一點點孤獨感，從中找到愛的本質是什麼。」

「Tell Me Why」和「誰給我的勇氣」是他在演唱會Solo的曲目，各自描述出不同的愛情層面，他與老婆喻虹淵結婚10年，感情穩定令人稱羨。喻虹淵近日復出，日前受訪提到老公知道後問說「想做什麼」，當下自己只想重新出發，任何表演形式都可嘗試，「我決定要復出就告訴他，他就得接受」。

周渝民前往義大利古城馬特拉拍MV。（相信音樂提供）
周渝民前往義大利古城馬特拉拍MV。（相信音樂提供）

精華 FAQ

  • MV前往義大利古城馬特拉拍攝，當地也是007：生死交戰的取景地之一。周渝民藉由壯麗景色，讓粉絲從畫面中感受歌曲的氛圍與視覺震撼。

  • 他在MV裡化身為石雕家，還刻意用碳筆弄髒雙手、觸摸地板，展現對細節的講究，並以雕刻與作畫的方式，象徵想留住夢中女神的心境。

  • 喻虹淵表示自己決定復出後才告訴老公，周渝民先問她想做什麼，顯示出支持與尊重。他對妻子重新投入表演抱持接受態度，關係相當穩定。

義大利

上一則

向太憶初見劉亦菲談吐出眾、真正富養 又爆她媽媽「終身沒有再嫁」

延伸閱讀

起床就看到男神睡旁邊 喻虹淵嫁周渝民揭10年婚姻實錄

起床就看到男神睡旁邊 喻虹淵嫁周渝民揭10年婚姻實錄
喻虹淵嫁周渝民淡出10年回歸 二度就業親揭沒婚禮、不生二胎原因

喻虹淵嫁周渝民淡出10年回歸 二度就業親揭沒婚禮、不生二胎原因
苦盼29年 五月天阿信終於獻出第一次 言承旭、吳建豪、周渝民狂告白

苦盼29年 五月天阿信終於獻出第一次 言承旭、吳建豪、周渝民狂告白
麥當勞爆炸案痛失英雄男友楊季章 玉女歌手情牽34年曝他3度入夢

麥當勞爆炸案痛失英雄男友楊季章 玉女歌手情牽34年曝他3度入夢

熱門新聞

黃仁勳（右）遠遠就注意到張熙恩。（取材自張熙恩IG）

黃仁勳一眼看見了 言承旭舊愛高舉肖像畫 獲唯一簽名合照樂瘋

2026-06-04 08:15
林可彤此次返台感受到久違的人情味。（取材自林可彤 Hope Lin臉書）

名模定居美國1年閃電返台 帶2兒回來充電 直言「台北更美好幸福」

2026-06-07 19:21
王祖賢分享自己創業的心路歷程。（取材自 SurvivingSiliconValley YT）

王祖賢息影22年矽谷創業 親揭不再拍戲真正原因「珍惜當下緣分」

2026-06-07 19:16
鍾楚紅罕見現身，絲毫不隱藏臉上的皺紋。(摘自小紅書)

66歲鍾楚紅罕見露面 眼袋、魚尾紋全被拍「優雅老去」範本

2026-06-03 18:43
喻虹淵淡出演藝圈13年首公開露面。（青春期影視提供）

喻虹淵嫁周渝民淡出10年回歸 二度就業親揭沒婚禮、不生二胎原因

2026-06-01 17:50
金宣虎比出愛心手勢放電。圖／讀者提供

和高允貞疑假戲真做 金宣虎認最愛「愛情怎麼翻譯？」

2026-06-06 15:59

超人氣

更多 >
美銀示警美股熊市訊號亮紅燈 建議投資人獲利了結

美銀示警美股熊市訊號亮紅燈 建議投資人獲利了結
比傳統空調省電最多50% 140年降溫老技術在新加坡翻紅

比傳統空調省電最多50% 140年降溫老技術在新加坡翻紅
最貴一吻？勝宏董座陳濤爆緋聞 電梯內親掉540億市值

最貴一吻？勝宏董座陳濤爆緋聞 電梯內親掉540億市值
下藥、迷姦、拍視頻、勒索...華女揭華人圈難言亂象

下藥、迷姦、拍視頻、勒索...華女揭華人圈難言亂象
好市多降價了 這些自有品牌商品最多便宜10美元

好市多降價了 這些自有品牌商品最多便宜10美元