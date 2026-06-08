賈靜雯愛女曬比基尼照 海邊大尺度解放
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賈靜雯的19歲大女兒梧桐妹（Angel），近年因前衛、極具個人特色的穿衣風格與大膽穿環，頻頻成為媒體與網友討論的焦點。8日她再度於Threads上大方解放，曬出一組在海邊捕捉的爆乳比基尼辣照，火辣的S曲線與大片美背一覽無遺，掀起熱議。
照片中，梧桐妹身穿一套紅白相間的細條紋三角式比基尼，下身搭配同款綁帶泳褲，隨性地盤坐在海灘墊上。她對著鏡頭俏皮地單眼眨眼，嘴角帶著自信微笑，不時轉向側面展現毫無贅肉的纖細腰身與火辣身材。隨著年齡增長，梧桐妹越發散發成熟的女人味，也展現出新世代自信、做自己的態度。
事實上，面對女兒越來越有「女人味」的打扮，做為母親的賈靜雯心態相當開明，過去受訪時曾笑稱「畢竟大家都年輕過」，並坦言當了父母之後，心臟真的要夠強大。
不過，賈靜雯曾透露，老公修杰楷私底下管得更多，宛如軍中的教官一般。她笑說，因為自己面對女兒的撒嬌容易心軟，因此在部分的育兒與管教問題上，交給原則鮮明的修杰楷來當壞人比較適合。夫妻倆一鬆一緊的教育方針，也讓梧桐妹在擁有自主空間的同時，依然能感受到家庭滿滿的愛與保護。
她在Threads上公開一組海邊比基尼照，身穿紅白相間細條紋三角泳裝與綁帶泳褲，坐在海灘墊上對鏡頭眨眼，展現大膽又自信的個人風格。 因為她近年常以前衛穿搭和大膽穿環亮相，風格鮮明且充滿個性，這次又曬出火辣泳裝照，讓她再度成為媒體與網友討論焦點。 賈靜雯態度較開明，認為年輕人愛漂亮很正常；修杰楷則被形容管得更嚴，像軍中教官。夫妻一鬆一緊，讓孩子有自由也有界線。
精華 FAQ
她在Threads上公開一組海邊比基尼照，身穿紅白相間細條紋三角泳裝與綁帶泳褲，坐在海灘墊上對鏡頭眨眼，展現大膽又自信的個人風格。
因為她近年常以前衛穿搭和大膽穿環亮相，風格鮮明且充滿個性，這次又曬出火辣泳裝照，讓她再度成為媒體與網友討論焦點。
賈靜雯態度較開明，認為年輕人愛漂亮很正常；修杰楷則被形容管得更嚴，像軍中教官。夫妻一鬆一緊，讓孩子有自由也有界線。
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