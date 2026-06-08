賈靜雯愛女曬比基尼照 海邊大尺度解放

梧桐妹對鏡頭甜笑。(摘自Threads)

AI重點 文章重點整理： 重點一： 賈靜雯19歲女兒梧桐妹在Threads曬海邊比基尼辣照，引發熱議。

賈靜雯19歲女兒梧桐妹在Threads曬海邊比基尼辣照，引發熱議。 重點二： 照片中她穿紅白條紋三角比基尼，展現纖細腰身與自信成熟氣質。

照片中她穿紅白條紋三角比基尼，展現纖細腰身與自信成熟氣質。 重點三：賈靜雯對女兒穿著態度開明，教養上則由修杰楷較嚴格把關。

賈靜雯的19歲大女兒梧桐妹（Angel），近年因前衛、極具個人特色的穿衣風格與大膽穿環，頻頻成為媒體與網友討論的焦點。8日她再度於Threads上大方解放，曬出一組在海邊捕捉的爆乳比基尼辣照，火辣的S曲線與大片美背一覽無遺，掀起熱議。

照片中，梧桐妹身穿一套紅白相間的細條紋三角式比基尼，下身搭配同款綁帶泳褲，隨性地盤坐在海灘墊上。她對著鏡頭俏皮地單眼眨眼，嘴角帶著自信微笑，不時轉向側面展現毫無贅肉的纖細腰身與火辣身材。隨著年齡增長，梧桐妹越發散發成熟的女人味，也展現出新世代自信、做自己的態度。

事實上，面對女兒越來越有「女人味」的打扮，做為母親的賈靜雯心態相當開明，過去受訪時曾笑稱「畢竟大家都年輕過」，並坦言當了父母之後，心臟真的要夠強大。

不過，賈靜雯曾透露，老公修杰楷私底下管得更多，宛如軍中的教官一般。她笑說，因為自己面對女兒的撒嬌容易心軟，因此在部分的育兒與管教問題上，交給原則鮮明的修杰楷來當壞人比較適合。夫妻倆一鬆一緊的教育方針，也讓梧桐妹在擁有自主空間的同時，依然能感受到家庭滿滿的愛與保護。

梧桐妹曬出比基尼照。(摘自Threads)

梧桐妹曬出比基尼照。(摘自Threads)