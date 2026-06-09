台灣辦桌文化吸睛 隋棠、藍正龍「請世界吃桌」

「請世界吃桌」成功推廣台灣辦桌文化。(圖／三立提供)

AI重點 文章重點整理： 重點一： 跨國實境節目請世界吃桌開播後，收視與社群討論都表現亮眼。

跨國實境節目請世界吃桌開播後，收視與社群討論都表現亮眼。 重點二： 隋棠領軍辦桌台灣隊，從備料到上菜親力親為呈現台灣文化。

隋棠領軍辦桌台灣隊，從備料到上菜親力親為呈現台灣文化。 重點三：藍正龍受傷、浩子雕花失誤等橋段，增添節目真實與娛樂效果。

跨國辦桌實境節目「請世界吃桌」日前開播，不僅收視開出亮眼成績，也在社群平台掀起熱烈討論。節目帶領觀眾跟著隋棠 、藍正龍、浩子、陳隨意及千千組成的「辦桌台灣隊」，挑戰將台灣辦桌文化搬上國際舞台，從備料、掌杓到上菜全都親自上陣，真實又接地氣的內容讓不少觀眾直呼：「終於看到真正介紹台灣文化的實境節目。」

許多網友看完首播後，紛紛在Threads、Facebook及YouTube留言表示，「原本以為是美食節目，結果根本是文化紀錄片等級」、「第一次知道辦桌這麼辛苦」、「看完超想吃辦桌菜的」。

隋棠首次擔任海外辦桌總召，成為觀眾熱議焦點。不少網友留言感嘆：「原來辦桌總召這麼難當。」而藍正龍在訓練過程中切傷手指，也讓觀眾看見節目的真實面貌。

此外，浩子練習雕花把小鳥雕成豬，以及千千、陳隨意在廚房裡手忙腳亂的模樣，也成為網友的笑點。觀眾認為節目既有文化深度，也保留實境節目的娛樂性與人情味，成功引發共鳴。

浩子在首播當晚留言：「半年多的錄影期，真的付出了所有的精神在準備，壓力超大，大到不知道自己會不會崩掉，不知道自己還能承受多少；還好，終究撐過來了。」