「命運好好玩」換血 何篤霖卸下24年主持棒
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台灣藝人何篤霖和陳亞蘭搭檔主持JET「命運好好玩」，傳出兩人不願降薪妥協，雙雙向節目請辭，改由「五堅情」小賴（賴晏駒）和型男命理師湯鎮瑋接手；何篤霖稱和酬勞沒關係，是錄影時間一延再延，最後他接到製作單位通知，要他不用再進棚，他也難掩不捨心情。
何篤霖主持「命運好好玩」長達24年，中間歷經搭檔郭靜純移民加拿大，後來改和陳亞蘭合作，近日傳出節目廣告減少，製作單位和何篤霖、陳亞蘭協調降薪，因未達共識，兩人決定一起退出，隨後節目也發出聲明，因為節目縮減為1小時，因此與主持人協商，將主持費按比例調降為1小時的費用，「 很遺憾無法與亞蘭姐及篤霖哥達成共識」。
不過何篤霖對於官方說法並不埋單：「不是耶，不是酬勞的問題，其實廣告進不來已經好幾年了，從去年底錄影的時間就一延再延，後來我是接到通知，說就不用再來了」，但他明白大環境不樂觀，早有心理準備，只是難免覺得不捨。
何篤霖對人生早有規畫，已達成財富自由，主持「命運好好玩」對他而言不只是一份工作：「這節目20幾年了，很多觀眾都陪伴我們很久，離開我當然捨不得，但節目開開停停很正常，我一直都有這個心理準備，唯一遺憾的是沒能和老闆說謝謝，很感恩讓我主持了這麼多年。」
他表示自己離開並非因酬勞談不攏，而是節目錄影時間一再延後，最後接到製作單位通知不用再進棚，因此決定卸下主持工作。 根據內文，原主持班底退出後，節目將改由「五堅情」小賴賴晏駒，以及型男命理師湯鎮瑋接手，延續新的主持陣容。 製作單位指出，因節目縮減為一小時，所以與主持人協商將主持費按比例調降，並對無法與陳亞蘭及何篤霖達成共識表示遺憾。
精華 FAQ
他表示自己離開並非因酬勞談不攏，而是節目錄影時間一再延後，最後接到製作單位通知不用再進棚，因此決定卸下主持工作。
根據內文，原主持班底退出後，節目將改由「五堅情」小賴賴晏駒，以及型男命理師湯鎮瑋接手，延續新的主持陣容。
製作單位指出，因節目縮減為一小時，所以與主持人協商將主持費按比例調降，並對無法與陳亞蘭及何篤霖達成共識表示遺憾。
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