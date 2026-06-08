傅子純病逝 妻首發聲：神隊友開大玩笑「心被撕一半」

傅子純老婆心碎發文，不敢相信天人永隔。（取材自Corrinna Lee臉書）

AI重點 文章重點整理： 重點一： 台灣演員傅子純因急性血癌突發狀況，送醫急救後仍不幸病逝。

台灣演員傅子純因急性血癌突發狀況，送醫急救後仍不幸病逝。 重點二： 妻子首度發聲悼念，形容丈夫開了大玩笑，心被撕成一半。

妻子首度發聲悼念，形容丈夫開了大玩笑，心被撕成一半。 重點三：傅子純生前活躍戲劇圈超過二十年，演出多部八點檔深受觀眾喜愛。

台灣46歲演員傅子純7日因急性血癌引發突發狀況，送往新北市淡水馬偕醫院急救後仍回天乏術，驟然離世的消息震驚演藝圈。面對摯愛突然離開，最心碎的莫過於陪伴在身旁的妻子，她也在噩耗曝光後首度透過社群平台發聲，字字句句令人鼻酸。

傅子純生前最後一次更新社群是在5月24日，當時他開心分享與愛妻一起泡湯度假的照片，透露特地趁著520帶老婆出遊，夫妻互動甜蜜，幸福模樣羨煞眾人。沒想到短短兩周後竟天人永隔，留下無限遺憾。

在失去丈夫後的第一個夜晚，傅子純妻子於社群寫下長文吐露心聲。她難過表示：「給我最棒、最帥的神隊友，你這次玩笑開太大了，我真的笑不出來。」短短一句話，道盡無法接受摯愛驟逝的痛苦。

她坦言，過去只要丈夫在身旁，總能安心入睡，如今少了熟悉的打呼聲，整夜難以闔眼，「平常我比誰都好睡，只要你在旁邊。」字裡行間滿是思念。

傅子純妻子也提到，丈夫一直是自己最堅強的依靠，總是毫無保留地支持與肯定她，「你總是欣賞我的一切，也總說『寶貝，妳在我心中是最棒的』。」如今失去生命中最重要的人，讓她心如刀割，「老公，你的寶貝心碎了，真的好痛，像是被撕開一半，少了一塊。」

她更透露，自己不斷落淚，情緒潰堤到幾乎看不清手機螢幕，「眼淚一直停不下來，哭到看不到螢幕。」真摯文字讓不少網友看了相當不捨，紛紛留言安慰，希望她能保重身體，陪伴傅子純走完人生最後一程。

傅子純出道超過20年，曾憑藉「新兵日記」中的楊海生一角打開知名度，之後陸續演出「風水世家」、「多情城市」、「黃金歲月」、「愛的榮耀」等作品，敬業形象深植人心。如今驟然離世，不僅讓親友與合作夥伴難以接受，也讓無數觀眾感到震驚與不捨。