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傅子純病逝 妻首發聲：神隊友開大玩笑「心被撕一半」

記者陳穎／即時報導
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傅子純老婆心碎發文，不敢相信天人永隔。（取材自Corrinna Lee臉書）
傅子純老婆心碎發文，不敢相信天人永隔。（取材自Corrinna Lee臉書）

AI重點

文章重點整理：

  • 重點一：台灣演員傅子純因急性血癌突發狀況，送醫急救後仍不幸病逝。
  • 重點二：妻子首度發聲悼念，形容丈夫開了大玩笑，心被撕成一半。
  • 重點三：傅子純生前活躍戲劇圈超過二十年，演出多部八點檔深受觀眾喜愛。

台灣46歲演員傅子純7日因急性血癌引發突發狀況，送往新北市淡水馬偕醫院急救後仍回天乏術，驟然離世的消息震驚演藝圈。面對摯愛突然離開，最心碎的莫過於陪伴在身旁的妻子，她也在噩耗曝光後首度透過社群平台發聲，字字句句令人鼻酸。

傅子純生前最後一次更新社群是在5月24日，當時他開心分享與愛妻一起泡湯度假的照片，透露特地趁著520帶老婆出遊，夫妻互動甜蜜，幸福模樣羨煞眾人。沒想到短短兩周後竟天人永隔，留下無限遺憾。

在失去丈夫後的第一個夜晚，傅子純妻子於社群寫下長文吐露心聲。她難過表示：「給我最棒、最帥的神隊友，你這次玩笑開太大了，我真的笑不出來。」短短一句話，道盡無法接受摯愛驟逝的痛苦。

她坦言，過去只要丈夫在身旁，總能安心入睡，如今少了熟悉的打呼聲，整夜難以闔眼，「平常我比誰都好睡，只要你在旁邊。」字裡行間滿是思念。

傅子純妻子也提到，丈夫一直是自己最堅強的依靠，總是毫無保留地支持與肯定她，「你總是欣賞我的一切，也總說『寶貝，妳在我心中是最棒的』。」如今失去生命中最重要的人，讓她心如刀割，「老公，你的寶貝心碎了，真的好痛，像是被撕開一半，少了一塊。」

她更透露，自己不斷落淚，情緒潰堤到幾乎看不清手機螢幕，「眼淚一直停不下來，哭到看不到螢幕。」真摯文字讓不少網友看了相當不捨，紛紛留言安慰，希望她能保重身體，陪伴傅子純走完人生最後一程。

傅子純出道超過20年，曾憑藉「新兵日記」中的楊海生一角打開知名度，之後陸續演出「風水世家」、「多情城市」、「黃金歲月」、「愛的榮耀」等作品，敬業形象深植人心。如今驟然離世，不僅讓親友與合作夥伴難以接受，也讓無數觀眾感到震驚與不捨。

精華 FAQ

  • 內文指出，傅子純7日因急性血癌引發突發狀況，送往新北市淡水馬偕醫院急救後仍回天乏術，最終不幸驟然離世，消息震驚演藝圈。

  • 她以「給我最棒、最帥的神隊友，你這次玩笑開太大了」表達不捨，並形容自己心被撕成一半、眼淚停不下來，字裡行間充滿悲痛。

  • 傅子純出道超過20年，曾以《新兵日記》楊海生一角打開知名度，之後也演出《風水世家》《多情城市》《黃金歲月》《愛的榮耀》等作品。

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