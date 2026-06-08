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因欠債在陸餐廳端盤子？李茂山神隱27年再引關注

記者陳穎／綜合報導
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李茂山曾紅透兩岸三地。（本報資料照片）
李茂山曾紅透兩岸三地。（本報資料照片）

AI重點

文章重點整理：

  • 重點一：李茂山曾以無言的結局走紅兩岸三地，成為星馬王子。
  • 重點二：傳聞他因投資與賭博欠下巨債，逐漸淡出演藝圈超過二十七年。
  • 重點三：近年雖有復出與在中國餐廳工作的傳聞，但他目前仍低調生活。

曾有「星馬王子」美譽的資深歌手李茂山，憑藉溫暖嗓音與多首膾炙人口的歌曲風靡華語樂壇，更曾榮獲金曲獎肯定。然而就在演藝事業攀上高峰之際，卻傳出因投資與賭博問題背負龐大債務，隨後逐漸淡出螢光幕，至今已超過27多未在演藝圈活躍，近況也始終備受外界關注。

李茂山當年以與林淑容合唱的經典歌曲「無言的結局」紅遍兩岸三地，之後推出的「今夜又擱塊落雨」等作品同樣深受歌迷喜愛，至今仍是不少人到KTV必點的懷舊金曲。他不僅在台灣擁有高知名度，在新加坡、馬來西亞等地也累積大批支持者。

除了歌唱事業表現亮眼，李茂山也曾跨足綜藝主持領域，先後與戈偉如、方芳芳、葉璦菱等人合作主持「來電五十」、「玫瑰之夜」、「歡樂一百點」等節目，演藝版圖橫跨歌唱與主持，一度成為炙手可熱的當紅藝人。不過就在事業最風光時期，外界陸續傳出他因沉迷賭博而欠下高額債務，金額甚至高達數億元。之後李茂山便帶著家人離開台灣，逐漸遠離演藝圈，鮮少再出現在公眾視野中。

資深媒體人狄志為過去曾在節目中分享一段趣聞，指出有民眾曾在中國一家餐廳巧遇疑似李茂山本人，當時他正在店內工作。面對有人認出自己，他並未正面承認身分，而是幽默地笑稱只是長得像李茂山，態度相當豁達，也讓不少人感受到他對人生起伏已看得十分開。

狄志為也曾感嘆，李茂山原本擁有令人稱羨的演藝成就，卻因人生際遇出現巨大轉折。外界更一度盛傳他長年無法回台定居，即便親友仍在台灣，也只能選擇在海外生活。

不過近年也有消息指出，李茂山過去積欠的債務其實早已處理完畢，因此不時傳出歌迷敲碗，希望他能重新站上舞台開唱，再次重現當年風采。然而據了解，李茂山目前對於復出演藝圈並沒有明確規畫，選擇過著相對低調的生活。

精華 FAQ

  • 他最廣為人知的代表作是與林淑容合唱的〈無言的結局〉，這首歌曾風靡兩岸三地，也讓他累積大量歌迷，成為華語樂壇的重要懷舊金曲。

  • 外界普遍認為，他因投資失利與沉迷賭博，背負高額債務，金額甚至傳到數億元，之後便帶著家人離開台灣，逐漸遠離演藝活動。

  • 據報導指出，他過去債務已處理完畢，但目前對復出演藝圈沒有明確規劃，仍選擇維持低調生活，因此歌迷盼他重返舞台的期待暫時未能實現。

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