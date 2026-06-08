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引退與創業… 王祖賢分享息影後心路歷程：歸因「緣分」

記者陳穎／綜合報導
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王祖賢分享自己創業的心路歷程。（取材自YouTube）
王祖賢分享自己創業的心路歷程。（取材自YouTube）

AI重點

文章重點整理：

  • 重點一：王祖賢淡出演藝圈後定居加拿大，並投身艾灸養生創業。
  • 重點二：她將人生轉變歸因於緣分，強調每段相遇與經歷皆有意義。
  • 重點三：她主張身體與心靈並重，認為完整健康來自內外平衡。

有「永遠的小倩」之稱的資深女星王祖賢，自淡出演藝圈後長年定居加拿大，近年更投入養生事業，在溫哥華開設艾灸養生館，事業版圖甚至延伸至美國矽谷。日前她接受訪問，首度分享從昔日銀幕女神轉變為創業者的心路歷程，並暢談自己多年來的人生體悟。

談及離開演藝圈後的人生規畫，王祖賢認為，一切都離不開「緣分」二字。她表示，人生中每一次相遇、每一段經歷都有其特殊意義，如果沒有緣分，人與人之間根本無法相識相聚，因此更應該珍惜每一個當下與身邊的人。

被問到為何選擇投入身心療癒與養生領域時，王祖賢同樣以「緣分」來形容這段轉變。她透露，自己第一次接觸相關理念時便深受吸引，也因此開啟了探索身心平衡的道路。在她看來，人不只是擁有肉體而已，內在精神世界同樣重要。她認為，真正完整的健康應該是身體與心靈彼此協調、相互連結，而非只關注外在狀態。

王祖賢進一步以生命歷程作為比喻，表示當一個人離世時，身體雖然仍然存在，但失去了靈魂與意識後，便不再具有原本的生命力。她認為，這樣的道理其實也適用於活著的人，如果長期忽略內心需求，即使外表看似正常，依然可能感到迷惘與空虛。

因此，她認為現代人除了照顧身體健康之外，也應該適時關注自己的內在狀態，透過不同方式找到身心平衡，才能真正感受到生活的充實與幸福。

王祖賢罕見分享離開演藝圈後的人生規畫。（取材自YouTube）
王祖賢罕見分享離開演藝圈後的人生規畫。（取材自YouTube）

精華 FAQ

  • 她長年定居加拿大，近年投入養生事業，在溫哥華開設艾灸養生館，之後事業版圖也延伸到美國矽谷，顯示她已從銀幕女神轉為創業者。

  • 王祖賢認為這段轉變同樣是緣分使然。她表示自己第一次接觸相關理念就很受吸引，因此開始探索身心平衡，也因此走上養生與療癒的道路。

  • 她主張健康不只是在乎外在身體狀態，也要關注內在精神世界。若長期忽略內心需求，人即使外表正常，也可能感到迷惘、空虛，唯有身心平衡才算完整。

加拿大 王祖賢

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