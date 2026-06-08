71歲林青霞逛陸古鎮「零架子」 網讚優雅：比凍齡更迷人

林青霞現身會昌戲劇小鎮，氣質高雅動人。（取材自微博）

AI重點 文章重點整理： 重點一： 林青霞低調現身江西會昌戲劇小鎮，欣賞音樂劇並漫步古鎮。

林青霞低調現身江西會昌戲劇小鎮，欣賞音樂劇並漫步古鎮。 重點二： 她以白襯衫、牛仔裙或黑白配現身，造型簡約自然不造作。

她以白襯衫、牛仔裙或黑白配現身，造型簡約自然不造作。 重點三：網友盛讚她優雅老去，認為真正的美比凍齡更迷人。

71歲影壇女神林青霞 近日再度成為外界關注焦點。她日前低調現身江西贛州會昌戲劇小鎮，不僅欣賞音樂劇演出，還悠閒漫步古鎮街頭。照片曝光後，不少網友大讚她狀態極佳，即使已年過70歲，依然散發優雅氣質，也再次掀起關於「優雅老去」的討論。

此次林青霞前往的會昌戲劇小鎮，由知名劇場導演賴聲川打造，結合戲劇藝術與客家文化特色，近年成為不少藝文人士造訪的熱門地點。當天她以輕鬆休閒造型現身，有網友拍到她身穿白襯衫搭配牛仔裙，也有照片顯示她以經典黑白配穿搭亮相，整體造型簡約大方，展現自在從容的生活態度。

期間林青霞與賴聲川的妻子丁乃竺結伴同行，兩人邊散步邊參觀展覽，氣氛相當愜意。雖然沒有刻意打扮，也未安排大批隨行人員，但她依舊憑藉出眾氣質成為現場焦點。除了漫步古鎮之外，林青霞此行也特地觀賞由阿朵執導的音樂劇「天生傲骨前傳．Ta知道」2.0劇場版首演。演出結束後，她被現場觀眾認出，大方分享觀後感，並接連以三個「非常」形容演出內容，毫不掩飾對作品的喜愛與肯定。

林青霞看戲全程相當低調，面對粉絲熱情打招呼時也親切微笑回應，完全沒有巨星架子。甚至有部分遊客因她穿著過於樸素自然，一開始並未察覺眼前就是這位華語影壇傳奇人物。近年來林青霞雖然鮮少參與影視演出，但每次公開露面都能引發關注。尤其她始終以自然態度面對歲月變化，不刻意追求年輕外貌，反而展現成熟自信的風采，讓不少網友讚嘆：「真正的美人不怕老」、「優雅比凍齡更迷人」。