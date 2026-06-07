王祖賢息影22年矽谷創業 親揭不再拍戲真正原因「珍惜當下緣分」

王祖賢分享自己創業的心路歷程。（取材自 SurvivingSiliconValley YT）

AI重點 文章重點整理： 重點一： 王祖賢淡出演藝圈後定居加拿大，近年轉投入艾灸養生事業。

王祖賢淡出演藝圈後定居加拿大，近年轉投入艾灸養生事業。 重點二： 她首度談及息影原因，強調人生一切皆要珍惜緣分與當下。

她首度談及息影原因，強調人生一切皆要珍惜緣分與當下。 重點三：她認為健康不只關乎身體，也要重視內在精神與心靈平衡。

有「永遠的小倩」之稱的資深女星王祖賢 ，自淡出演藝圈後長年定居加拿大 ，近年更投入養生事業，在溫哥華開設艾灸養生館，事業版圖甚至延伸至美國矽谷 。日前她接受訪問，首度分享從昔日銀幕女神轉變為創業者的心路歷程，並暢談自己多年來的人生體悟。

談及離開演藝圈後的人生規劃，王祖賢認為，一切都離不開「緣分」二字。她表示，人生中每一次相遇、每一段經歷都有其特殊意義，如果沒有緣分，人與人之間根本無法相識相聚，因此更應該珍惜每一個當下與身邊的人。

被問到為何選擇投入身心療癒與養生領域時，王祖賢同樣以「緣分」來形容這段轉變。她透露，自己第一次接觸相關理念時便深受吸引，也因此開啟了探索身心平衡的道路。在她看來，人不只是擁有肉體而已，內在精神世界同樣重要。她認為，真正完整的健康應該是身體與心靈彼此協調、相互連結，而非只關注外在狀態。

王祖賢進一步以生命歷程作為比喻，表示當一個人離世時，身體雖然仍然存在，但失去了靈魂與意識後，便不再具有原本的生命力。她認為，這樣的道理其實也適用於活著的人，如果長期忽略內心需求，即使外表看似正常，依然可能感到迷惘與空虛。

因此，她認為現代人除了照顧身體健康之外，也應該適時關注自己的內在狀態，透過不同方式找到身心平衡，才能真正感受到生活的充實與幸福。

王祖賢罕見分享離開演藝圈後的人生規劃。（取材自 SurvivingSiliconValley YT）