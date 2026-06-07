黃韻玲認「曾當過私生飯」 蹲點偶像家門口換來一頓罵

黃韻玲分享自己的音樂創作和收藏。（三立提供）

AI重點 文章重點整理： 重點一： 黃韻玲自曝年少曾追星蹲守鳳飛飛家門口，卻被鳳媽媽勸回家寫功課。

黃韻玲自曝年少曾追星蹲守鳳飛飛家門口，卻被鳳媽媽勸回家寫功課。 重點二： 她從小生長於音樂世家，因嚴格學琴訓練而立志走上音樂創作之路。

她從小生長於音樂世家，因嚴格學琴訓練而立志走上音樂創作之路。 重點三：節目中她也回顧進入樂壇契機，與李宗盛、羅大佑及周華健等人淵源。

台灣資深音樂人黃韻玲日前上小禎（胡盈禎）、黃嘉千 與黃鐙輝主持的訪談節目「坐吧！聊聊」，分享從小立志走音樂路的成長故事，不僅自曝曾是鳳飛飛、劉文正 的超級迷妹，甚至為了見偶像坐在鳳飛飛家門口苦等，還被鳳媽媽當場唸快回家寫功課，逗趣往事讓全場笑翻。

黃韻玲透露，自己出生在音樂世家，叔叔與奶奶都是鋼琴老師，從小收到的生日禮物幾乎都是鋼琴樂譜。由於叔叔對她要求嚴格，每次上完課回家都會被追問學習進度，甚至比老師還嚴厲，也讓她從小就確信未來一定會走上音樂這條路。不過當年學琴費用一堂課高達700元（台幣，約22美元），對家庭而言是不小負擔，因此念國中時曾和媽媽爆發激烈衝突，媽媽甚至不解地問她：「學這個到底要幹嘛？」

從國小、國中開始就不停寫歌的黃韻玲，在節目現場更首度彈自己國中時期創作的歌曲「秋」。她笑說，當時最大的夢想其實是成為電影配樂家，啟蒙來自劉家昌執導的電影「雲飄飄」。而學生時代的她更是標準追星族，不只瘋迷鳳飛飛，得知偶像住家位置後，隔天立刻跑去樓梯口守候，結果只等到鳳媽媽，還被對方唸了一句：「快回家寫功課！」讓她至今難忘。

黃韻玲在節目中透露，自己學生時代除了迷鳳飛飛之外，另一位超級偶像就是劉文正。由於就讀敦化國小，她放學後經常跑到台視門口守候，只因心裡一直相信「總有一天會遇到劉文正」，笑稱自己根本就是標準迷妹。她回憶，當時書包裡總是塞滿一張張手寫簡譜，有些甚至已經填上歌詞，最大的夢想就是有朝一日能把自己寫的歌交給偶像鳳飛飛演唱。

如今回頭看當年追星的自己，黃韻玲笑說雖然有點瘋狂，但也正是那份單純的熱情，成為支撐她一路追逐音樂夢想的重要力量。

此外，黃韻玲也分享人生重要轉折。17歲時因李宗盛邀請演唱電影「小畢的故事」主題曲嶄露頭角，之後更接到羅大佑電話，展開音樂啟蒙之路。她回憶有次跟著羅大佑參加會議，現場竟聚集楊德昌、張艾嘉等重量級人物，原來是在籌拍電影「海灘的一天」，而她竟意外被指派教女主角胡因夢彈鋼琴，直呼人生充滿不可思議的際遇。

談到加入滾石唱片的日子，黃韻玲笑說自己最初只是實習生，每天負責換水、洗茶杯、寄唱片，直到有一天老闆通知她準備發片當歌手，才由另一位新人接手工作，而那個接班人竟然就是後來的天王周華健。黃韻玲更透露，周華健首張專輯「心的方向」整張專輯都是由她擔任編曲，再度勾起樂壇黃金年代回憶。

節目中，她還首次爆料年輕時上節目的一段趣事。當時不擅化妝的她正在畫眼線，突然有人在旁邊說：「妳實在可惜啦，眼睛下垂，眼線要往上畫啦！」多年後她首度揭曉，說出這番話的人正是資深藝人陽帆，讓主持群聽完笑聲不斷。

黃韻玲分享自己的音樂創作和收藏。（三立提供）

黃韻玲提到自己的追星史。（三立提供）

黃韻玲和黃嘉千四手聯彈。（三立提供）