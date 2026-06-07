黃韻玲認「曾當過私生飯」 蹲點偶像家門口換來一頓罵
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台灣資深音樂人黃韻玲日前上小禎（胡盈禎）、黃嘉千與黃鐙輝主持的訪談節目「坐吧！聊聊」，分享從小立志走音樂路的成長故事，不僅自曝曾是鳳飛飛、劉文正的超級迷妹，甚至為了見偶像坐在鳳飛飛家門口苦等，還被鳳媽媽當場唸快回家寫功課，逗趣往事讓全場笑翻。
黃韻玲透露，自己出生在音樂世家，叔叔與奶奶都是鋼琴老師，從小收到的生日禮物幾乎都是鋼琴樂譜。由於叔叔對她要求嚴格，每次上完課回家都會被追問學習進度，甚至比老師還嚴厲，也讓她從小就確信未來一定會走上音樂這條路。不過當年學琴費用一堂課高達700元（台幣，約22美元），對家庭而言是不小負擔，因此念國中時曾和媽媽爆發激烈衝突，媽媽甚至不解地問她：「學這個到底要幹嘛？」
從國小、國中開始就不停寫歌的黃韻玲，在節目現場更首度彈自己國中時期創作的歌曲「秋」。她笑說，當時最大的夢想其實是成為電影配樂家，啟蒙來自劉家昌執導的電影「雲飄飄」。而學生時代的她更是標準追星族，不只瘋迷鳳飛飛，得知偶像住家位置後，隔天立刻跑去樓梯口守候，結果只等到鳳媽媽，還被對方唸了一句：「快回家寫功課！」讓她至今難忘。
黃韻玲在節目中透露，自己學生時代除了迷鳳飛飛之外，另一位超級偶像就是劉文正。由於就讀敦化國小，她放學後經常跑到台視門口守候，只因心裡一直相信「總有一天會遇到劉文正」，笑稱自己根本就是標準迷妹。她回憶，當時書包裡總是塞滿一張張手寫簡譜，有些甚至已經填上歌詞，最大的夢想就是有朝一日能把自己寫的歌交給偶像鳳飛飛演唱。
如今回頭看當年追星的自己，黃韻玲笑說雖然有點瘋狂，但也正是那份單純的熱情，成為支撐她一路追逐音樂夢想的重要力量。
此外，黃韻玲也分享人生重要轉折。17歲時因李宗盛邀請演唱電影「小畢的故事」主題曲嶄露頭角，之後更接到羅大佑電話，展開音樂啟蒙之路。她回憶有次跟著羅大佑參加會議，現場竟聚集楊德昌、張艾嘉等重量級人物，原來是在籌拍電影「海灘的一天」，而她竟意外被指派教女主角胡因夢彈鋼琴，直呼人生充滿不可思議的際遇。
談到加入滾石唱片的日子，黃韻玲笑說自己最初只是實習生，每天負責換水、洗茶杯、寄唱片，直到有一天老闆通知她準備發片當歌手，才由另一位新人接手工作，而那個接班人竟然就是後來的天王周華健。黃韻玲更透露，周華健首張專輯「心的方向」整張專輯都是由她擔任編曲，再度勾起樂壇黃金年代回憶。
節目中，她還首次爆料年輕時上節目的一段趣事。當時不擅化妝的她正在畫眼線，突然有人在旁邊說：「妳實在可惜啦，眼睛下垂，眼線要往上畫啦！」多年後她首度揭曉，說出這番話的人正是資深藝人陽帆，讓主持群聽完笑聲不斷。
她得知鳳飛飛住處後，曾跑到家門口或樓梯口守候，想親眼見到偶像，結果沒見到鳳飛飛本人，反而遇上鳳媽媽，還被提醒快回家寫功課。 她出生於音樂世家，叔叔和奶奶都是鋼琴老師，從小被嚴格要求練琴與進度。加上生日禮物多是樂譜，讓她很早就把音樂視為人生方向。 她提到17歲因李宗盛邀唱電影主題曲而出道，後來受羅大佑引領接觸重要製作場合，也曾為周華健首張專輯編曲，累積了關鍵樂壇經歷。
精華 FAQ
她得知鳳飛飛住處後，曾跑到家門口或樓梯口守候，想親眼見到偶像，結果沒見到鳳飛飛本人，反而遇上鳳媽媽，還被提醒快回家寫功課。
她出生於音樂世家，叔叔和奶奶都是鋼琴老師，從小被嚴格要求練琴與進度。加上生日禮物多是樂譜，讓她很早就把音樂視為人生方向。
她提到17歲因李宗盛邀唱電影主題曲而出道，後來受羅大佑引領接觸重要製作場合，也曾為周華健首張專輯編曲，累積了關鍵樂壇經歷。
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