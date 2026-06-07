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麥當勞爆炸案痛失英雄男友楊季章 玉女歌手情牽34年曝他3度入夢

記者林怡秀／即時報導
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蘇霈事隔34年提起男友楊季章，仍忍不住激動哽咽。（取材自YT頻道「命運好好玩」）
蘇霈事隔34年提起男友楊季章，仍忍不住激動哽咽。（取材自YT頻道「命運好好玩」）

AI重點

文章重點整理：

  • 重點一：楊季章在麥當勞爆炸案拆彈殉職，年僅24歲震驚全台。
  • 重點二：蘇霈回憶與楊季章交往一年，因工作忙碌難以常相見。
  • 重點三：她透露楊季章多次入夢探訪，至今仍難忘當年情感。

1992年發生震驚全台的麥當勞爆炸案，刑事局特一隊隊員楊季章在拆除炸彈時不幸殉職，年僅24歲，他的女友正是玉女歌手蘇霈，蘇霈日前上「新聞挖挖哇」提起這段往事，儘管已經過了34年，她坦言還是會忍不住難過，也透露楊季章曾到夢裡來看她。

蘇霈回憶，她當年還在念華岡藝校，透過朋友牽線認識了楊季章，兩人交往大概1年的時間，她當時是個即將發片的新人，公司也不希望她花太多時間談戀愛，於是給她準備了很多功課，她幾乎每天都待在公司，和對方也是久久才能見一次面。主持人鄭弘儀問兩人交往到什麼程度？蘇霈說其實也還好，就是偶爾看看電影，「當然接吻是有的，反正公司就是不希望我花太多時間談戀愛，然後就是每天把我弄得很累」。

蘇霈印象最深刻的就是每天一到公司，公司就要她練唱「南屏晚鐘」這首歌，「所以後來發生事情，我就再也沒唱過這首歌，因為一想到就會難過」，她說已經忘了是怎麼知道男友出事，只記得她急忙趕到醫院，到了現場發現楊爸爸和他的同事都在，「他的氣胸很嚴重，後來知道沒辦法了，大家都很崩潰」。

他透露楊季章頭七有顯靈回來看她，「以前年輕不相信這些，一直到自己親身經歷，那幾天都很難過，公司讓我在家休息，早上我爸叫我下去吃早餐，當時時鐘是9點10分，我說我還想再睡一下，我聽到一個聲音說，我來了，就是他的聲音」，同時她感覺到身邊有一團光芒，她用手觸摸，有觸電的感覺，房間也充滿了一根根的香，她也看到了男友，嘴邊還有被炸傷的痕跡。

她分不清是夢境還是現實，只記得她問男友「要怎麼聯絡你」，男友回「打電話」，接著過了1年，男友再度入夢，帶著她去了一個很像天國的地方看噴泉，過了若干年後她又夢到男友，第3次是男友騎著以前的摩托車載她去兜風，命理師周映君認為，楊季章應該是很喜歡蘇霈，放不下這執著，所以才屢次入夢，相信楊季章如今已經投胎到很好的地方。

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1992年台北市民生東路的麥當勞速食店遭歹徒置放炸彈，造成防爆人員楊季章殉職。勒索的歹徒在信中揚言製造六顆炸彈，已擺出兩顆，並向麥當勞公司勒索600萬元。（聯合報系資料照片）

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臉書「NPA署長室」PO出緬懷刑事局殉職英雄楊季章的影音，網友紛紛留言「向英雄致上最崇高的敬意！」（翻攝自NPA署長室）

精華 FAQ

  • 蘇霈在華岡藝校就學時，透過朋友牽線認識楊季章，兩人交往約一年。因她是即將發片的新人，工作行程繁忙，平時只能久久見一次面。

  • 她得知消息後急忙趕到醫院，看到楊爸爸和同事都在，現場氣氛十分崩潰。她回想男友氣胸嚴重，最終仍無法挽回，至今想起仍難過。

  • 她表示頭七時曾聽到男友聲音、看見光芒與身影，像在夢中又像真實。之後他又兩次入夢，一次帶她去看噴泉，一次騎機車載她兜風。

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