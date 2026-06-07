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陳明真才剛拿長照碩士 老公季忠平：去考博士吧

記者趙大智／綜合報導
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陳明真是全班第一位上台接受系主任撥穗的碩士。(記者王聰賢／攝影)
陳明真是全班第一位上台接受系主任撥穗的碩士。(記者王聰賢／攝影)

AI重點

文章重點整理：

  • 重點一：陳明真以榜首考取輔大長照碩專班，完成碩士論文並取得文憑。
  • 重點二：季忠平支持她進修，還笑稱家中有教授，鼓勵再考北醫長照博士。
  • 重點三：夫妻因失智照護體會深刻，計畫結合音樂治療打造節目與醫師對談。

台灣藝人陳明真兩年前以榜首之姿考進輔大長照碩專班，成為演藝圈第一位長照碩士，也已完成4萬多字、以音樂治療切入的碩士論文。音樂製作人老公季忠平帶著11歲雙胞胎兒子從新加坡返台支持。只是，陳明真才拿到熱騰騰的碩士文憑，季忠平居然已經開口下指令：「接著就去考北醫長照博士吧！」

陳明真以歌手出道，之後接演戲劇、電影，深信學無止境，拿到西餐、烘焙、危老房屋重建證照後，原本打算念音樂研究所，但季忠平建議：「家裡就有一個教授（指他自己），不要浪費時間。」他認為高齡社會來臨，念長照對社會有貢獻，「我也會得到很好的福利啊」。

原來季忠平的父親因失智過世，前後纏鬥五年之久，他說：「我很能體會失智家庭的痛苦，壓力最大的往往是照顧者。」覺得陳明真以前只有藝人身分說不上話，現在是學者了，真的很厲害。

陳明真是全班第一位上台接受系主任撥穗的碩士，她不怕死亡，怕的是臥病在床不動，什麼都做不了，「以我個性是不可承受的，所以要提前預防，有做有效果」，因此把論文主題鎖定在音樂治療，論文題目為「台灣近十年音樂治療論文分析之比較研究」。

研究過程中發現，音樂不只可以舒緩情緒，還能運用在失智症照護、癌症病患、安寧療護，甚至自閉症與過動症兒童身上。

為此夫妻倆打算開個音樂治療節目，邀請醫生同台，而季忠平正是陳明真音樂治療研究最重要的資料庫後盾。

精華 FAQ

  • 她以榜首考進輔大長照碩專班，成為演藝圈第一位長照碩士，並完成四萬多字、以音樂治療為主題的論文，正式拿到碩士文憑。

  • 季忠平認為長照是高齡社會的重要課題，也希望她持續深造，因此直接提議去考北醫長照博士，並以家中有教授自居，支持她往學術發展。

  • 陳明真將論文聚焦音樂治療，研究發現可用於失智、癌症、安寧與兒童照護；夫妻倆還計畫製作音樂治療節目，邀請醫師同台分享。

新加坡 長照

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