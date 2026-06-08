徐佳瑩音樂節獻唱預告籌備新輯 高爾宣亂入大喊要結紮

徐佳瑩深情獻唱「你敢不敢」。(記者林士傑／攝影)

AI重點 文章重點整理： 重點一： 徐佳瑩在2026 ID.音樂節壓軸登台，演唱江蕙經典歌曲並預告新專輯進度。

徐佳瑩在2026 ID.音樂節壓軸登台，演唱江蕙經典歌曲並預告新專輯進度。 重點二： 高爾宣以客座饒舌主唱亂入理想混蛋舞台，合唱新歌並組成限定混蛋爾宣。

高爾宣以客座饒舌主唱亂入理想混蛋舞台，合唱新歌並組成限定混蛋爾宣。 重點三：鳳小岳臨場遇上吉他斷弦仍沉著應對，徐佳瑩則以私房歌單展現壓軸魅力。

台灣金曲歌后徐佳瑩近日在「2026 ID.音樂節」壓軸登台，她帶來天后江蕙的代表作「你講的話」，預告正在籌備推出新專輯，「正在路上，目前按部就班地持續推進中，希望能趕在今年底前帶著全新作品與大家見面」。

音樂節當天，鳳小岳、高爾宣、理想混蛋、魏如昀、吳汶芳等歌手接力演出，高爾宣更以「客座饒舌主唱」的身分亂入現場理想混蛋的舞台，兩組人馬驚喜合唱新歌「一樣會愛上你」，透露限定組合的名稱就叫「混蛋爾宣」，為了這次合作舞台，特別催生出這首歌。

現場有粉絲問高爾宣「比三鐵跟奶爸哪個比較累」，他表示都很累，但當奶爸比較好玩；有人鼓譟他再生一個，他說：「不要了，老婆說要收攤了，要結紮了！」

而鳳小岳唱到第三首歌時，吉他突然斷弦。臨危不亂的他一邊與團員、現場樂迷互動，一邊從容換弦，還幽默地說：「沒事！新的弦會有好兆頭！」

壓軸登場的徐佳瑩祭出「私房歌單」，深情獻唱「你敢不敢」、「尋人啟事」、「言不由衷」等歌曲。她說：「有時獨自待在錄音室裡，戴著耳機聆聽編曲完成的音樂、反覆琢磨演唱細節時，反而會進入一種完全沉浸其中的幸福狀態。有時候甚至會忘記自己其實是在工作，反而像是在忙碌生活裡偷到一段屬於自己的時光。」