徐佳瑩音樂節獻唱預告籌備新輯 高爾宣亂入大喊要結紮
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台灣金曲歌后徐佳瑩近日在「2026 ID.音樂節」壓軸登台，她帶來天后江蕙的代表作「你講的話」，預告正在籌備推出新專輯，「正在路上，目前按部就班地持續推進中，希望能趕在今年底前帶著全新作品與大家見面」。
音樂節當天，鳳小岳、高爾宣、理想混蛋、魏如昀、吳汶芳等歌手接力演出，高爾宣更以「客座饒舌主唱」的身分亂入現場理想混蛋的舞台，兩組人馬驚喜合唱新歌「一樣會愛上你」，透露限定組合的名稱就叫「混蛋爾宣」，為了這次合作舞台，特別催生出這首歌。
現場有粉絲問高爾宣「比三鐵跟奶爸哪個比較累」，他表示都很累，但當奶爸比較好玩；有人鼓譟他再生一個，他說：「不要了，老婆說要收攤了，要結紮了！」
而鳳小岳唱到第三首歌時，吉他突然斷弦。臨危不亂的他一邊與團員、現場樂迷互動，一邊從容換弦，還幽默地說：「沒事！新的弦會有好兆頭！」
壓軸登場的徐佳瑩祭出「私房歌單」，深情獻唱「你敢不敢」、「尋人啟事」、「言不由衷」等歌曲。她說：「有時獨自待在錄音室裡，戴著耳機聆聽編曲完成的音樂、反覆琢磨演唱細節時，反而會進入一種完全沉浸其中的幸福狀態。有時候甚至會忘記自己其實是在工作，反而像是在忙碌生活裡偷到一段屬於自己的時光。」
徐佳瑩以壓軸身分登台，演唱多首私房歌單，包含你敢不敢、尋人啟事與言不由衷，並翻唱江蕙代表作你講的話，同時透露新專輯正在籌備中。 高爾宣以客座饒舌主唱身分亂入理想混蛋舞台，兩組人馬驚喜合唱新歌一樣會愛上你，並公開限定組合名稱叫做混蛋爾宣，歌曲也是為合作特別催生。 鳳小岳唱到第三首歌時吉他突然斷弦，他沒有慌張，邊與團員和觀眾互動邊從容換弦，還幽默表示新的弦會有好兆頭，展現穩定舞台表現。
精華 FAQ
徐佳瑩以壓軸身分登台，演唱多首私房歌單，包含你敢不敢、尋人啟事與言不由衷，並翻唱江蕙代表作你講的話，同時透露新專輯正在籌備中。
高爾宣以客座饒舌主唱身分亂入理想混蛋舞台，兩組人馬驚喜合唱新歌一樣會愛上你，並公開限定組合名稱叫做混蛋爾宣，歌曲也是為合作特別催生。
鳳小岳唱到第三首歌時吉他突然斷弦，他沒有慌張，邊與團員和觀眾互動邊從容換弦，還幽默表示新的弦會有好兆頭，展現穩定舞台表現。
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