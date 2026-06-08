我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

美債續跌 美元升至2個月高點 市場估Fed 12月升息機率大增

「未來最佳公司」排行出爐 Nvidia奪冠 蘋果AI竟慘輸？

徐佳瑩音樂節獻唱預告籌備新輯 高爾宣亂入大喊要結紮

記者梅衍儂／綜合報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
徐佳瑩深情獻唱「你敢不敢」。(記者林士傑／攝影)
徐佳瑩深情獻唱「你敢不敢」。(記者林士傑／攝影)

AI重點

文章重點整理：

  • 重點一：徐佳瑩在2026 ID.音樂節壓軸登台，演唱江蕙經典歌曲並預告新專輯進度。
  • 重點二：高爾宣以客座饒舌主唱亂入理想混蛋舞台，合唱新歌並組成限定混蛋爾宣。
  • 重點三：鳳小岳臨場遇上吉他斷弦仍沉著應對，徐佳瑩則以私房歌單展現壓軸魅力。

台灣金曲歌后徐佳瑩近日在「2026 ID.音樂節」壓軸登台，她帶來天后江蕙的代表作「你講的話」，預告正在籌備推出新專輯，「正在路上，目前按部就班地持續推進中，希望能趕在今年底前帶著全新作品與大家見面」。

音樂節當天，鳳小岳、高爾宣、理想混蛋、魏如昀、吳汶芳等歌手接力演出，高爾宣更以「客座饒舌主唱」的身分亂入現場理想混蛋的舞台，兩組人馬驚喜合唱新歌「一樣會愛上你」，透露限定組合的名稱就叫「混蛋爾宣」，為了這次合作舞台，特別催生出這首歌。

現場有粉絲問高爾宣「比三鐵跟奶爸哪個比較累」，他表示都很累，但當奶爸比較好玩；有人鼓譟他再生一個，他說：「不要了，老婆說要收攤了，要結紮了！」

而鳳小岳唱到第三首歌時，吉他突然斷弦。臨危不亂的他一邊與團員、現場樂迷互動，一邊從容換弦，還幽默地說：「沒事！新的弦會有好兆頭！」

壓軸登場的徐佳瑩祭出「私房歌單」，深情獻唱「你敢不敢」、「尋人啟事」、「言不由衷」等歌曲。她說：「有時獨自待在錄音室裡，戴著耳機聆聽編曲完成的音樂、反覆琢磨演唱細節時，反而會進入一種完全沉浸其中的幸福狀態。有時候甚至會忘記自己其實是在工作，反而像是在忙碌生活裡偷到一段屬於自己的時光。」

精華 FAQ

  • 徐佳瑩以壓軸身分登台，演唱多首私房歌單，包含你敢不敢、尋人啟事與言不由衷，並翻唱江蕙代表作你講的話，同時透露新專輯正在籌備中。

  • 高爾宣以客座饒舌主唱身分亂入理想混蛋舞台，兩組人馬驚喜合唱新歌一樣會愛上你，並公開限定組合名稱叫做混蛋爾宣，歌曲也是為合作特別催生。

  • 鳳小岳唱到第三首歌時吉他突然斷弦，他沒有慌張，邊與團員和觀眾互動邊從容換弦，還幽默表示新的弦會有好兆頭，展現穩定舞台表現。

上一則

聽聞傅子純驟逝 蘇晏霈當場腿軟淚崩：站在門口動不了

下一則

曾沛慈「浪姐」4公咽喉炎照樣奪冠 范瑋琪墊底痛哭

延伸閱讀

GD在高雄熱到脫了…濕身激凸告白台粉「我愛你」

GD在高雄熱到脫了…濕身激凸告白台粉「我愛你」
張杰翻唱醉拳 成龍變臉：求你別唱了

張杰翻唱醉拳 成龍變臉：求你別唱了
金曲獎嘉賓公布 莫文蔚暌違10年再登台 比莉出道40年首度獻唱

金曲獎嘉賓公布 莫文蔚暌違10年再登台 比莉出道40年首度獻唱
苦盼29年 五月天阿信終於獻出第一次 言承旭、吳建豪、周渝民狂告白

苦盼29年 五月天阿信終於獻出第一次 言承旭、吳建豪、周渝民狂告白

熱門新聞

喻虹淵淡出演藝圈13年首公開露面。（青春期影視提供）

喻虹淵嫁周渝民淡出10年回歸 二度就業親揭沒婚禮、不生二胎原因

2026-06-01 17:50
黃仁勳（右）遠遠就注意到張熙恩。（取材自張熙恩IG）

黃仁勳一眼看見了 言承旭舊愛高舉肖像畫 獲唯一簽名合照樂瘋

2026-06-04 08:15
鍾楚紅罕見現身，絲毫不隱藏臉上的皺紋。(摘自小紅書)

66歲鍾楚紅罕見露面 眼袋、魚尾紋全被拍「優雅老去」範本

2026-06-03 18:43
劉德華的愛妻朱麗蒨現身超市買東西，一頭黑髮令人羨慕。（取材自微博）

劉德華60歲妻狀態曝光 朱麗蒨超市被捕獲 濃密黑髮網驚：根本少女

2026-05-31 21:50
王祖賢分享自己創業的心路歷程。（取材自 SurvivingSiliconValley YT）

王祖賢息影22年矽谷創業 親揭不再拍戲真正原因「珍惜當下緣分」

2026-06-07 19:16
宋威龍拿下「人氣男演員獎」。(取材自微博)

「逐玉」助攻…田曦薇奪亞洲內容大賞人氣女演員 男演員是「他」

2026-06-03 07:00

超人氣

更多 >
鳳凰城台積電工程師太太組「積婆社」坦言台美生活落差

鳳凰城台積電工程師太太組「積婆社」坦言台美生活落差
打入AI重要力量 韓媒曝台灣人買電腦1習慣 助硬體製造扎根進化

打入AI重要力量 韓媒曝台灣人買電腦1習慣 助硬體製造扎根進化
王祖賢息影22年矽谷創業 親揭不再拍戲真正原因「珍惜當下緣分」

王祖賢息影22年矽谷創業 親揭不再拍戲真正原因「珍惜當下緣分」
專訪變吵架 川普怒批NBC偏頗 拂袖離場

專訪變吵架 川普怒批NBC偏頗 拂袖離場
明年4項社安福利變動 宜先掌握預作規劃

明年4項社安福利變動 宜先掌握預作規劃