曾背1億台幣債務翻身 玉女歌手淚憶「生命中最愛」

周思潔保養有術。（圖／萊格悠國際文化有限公司）

AI重點 文章重點整理： 重點一： 周思潔因雲林懸賞尋犬新聞，想起失而復得的愛犬Lucky

周思潔因雲林懸賞尋犬新聞，想起失而復得的愛犬Lucky 重點二： 她曾遭詐騙與事業重創，背負一億元債務仍花十七年還清。

她曾遭詐騙與事業重創，背負一億元債務仍花十七年還清。 重點三：Lucky過世五年多，她仍珍藏遺物並呼籲領養代替購買。

近日有人在雲林懸賞台幣50萬元尋獲12歲失蹤愛犬「美琪」，愛狗的周思潔看了深受觸動，她十幾年前在路邊救援一隻雪納瑞，後來成為她的愛犬「Lucky」，她說：「我完全能體會那位飼主『傾盡所有來換回寶貝』的心情，因為毛小孩早就跨越了寵物 的界線，是我們真正的家人。如果換作是我，別說50萬，為了找回心愛的Lucky，我甚至願意砸下2000萬元重金懸賞！」

65歲的周思潔過去有「日本 娃娃」之稱，曾被詐騙5000多萬，加上公司被燒光和幫家人做保，一夕之間欠債高達1億，她花了17年還清債務。而她生命中最重要的陪伴，就是Lucky。即便Lucky已經回到天上5年多了，周思潔仍會隨身攜帶牠的東西。

她感性說：「牠生前穿過的每一件衣服、用過的物品我都珍藏著。」如今無論是去上課、開會，還是搭飛機出國，她都會隨身帶著Lucky專屬的小盒子，裡頭有生前小抱枕，帶著愛犬繼續環遊世界，「我都會帶著牠一起欣賞飛機窗外的風景，彷彿他從未缺席。因為這是一份宇宙間永遠不會消失的能量，永不停止的愛」。

是否會想再養一隻狗？周思潔堅定地搖頭表示「不敢」，並首度吐露不再養狗的原因。她坦言，第一是「怕Lucky會吃醋」；第二則是養狗需要負起極大的責任與陪伴時間，如今忙碌的行程，實在沒有辦法好好留在家裡陪伴；此外，她也直言自己「很難再承受那種離開的痛」。周思潔也藉此機會呼籲大眾善待世上的每一隻狗，並支持「領養代替購買」，給角落裡等待溫暖的毛小孩一個重生的機會，讓愛得以延續。