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37歲紀培慧甜嫁交往9年導演男友 生子？2人都想順其自然

記者趙大智／綜合報導
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紀培慧(右)與導演男友(左)已辦結婚登記。（取材自Instagram）
紀培慧(右)與導演男友(左)已辦結婚登記。（取材自Instagram）

AI重點

文章重點整理：

  • 重點一：37歲紀培慧與交往9年導演男友完成結婚登記，正式升格人妻。
  • 重點二：兩人去年在日本名古屋求婚成功，婚禮目前尚未有明確規畫。
  • 重點三：夫妻對生子採順其自然態度，現階段更重視彼此與家人陪伴。

37歲台美混血女星紀培慧出道20年，曾演出「危險心靈」、「他們在畢業的前一天爆炸」、「九降風」、「接線員」等多部影視作品。與導演男友穩定交往9年、去年在日本名古屋接受求婚的她，如今開心宣布已與另一半正式完成結婚登記，升格人妻。

紀培慧透過社群平台分享登記結婚影片，記錄兩人在戶政事務所辦理手續的幸福時刻。畫面中，她將長髮盤起，身穿V領緞面小禮服，手捧花束，在精心布置的花圈拱門前與新婚丈夫甜蜜擁吻，並留下多張紀念合照，洋溢濃濃幸福氛圍。

她也感性向另一半告白，感謝對方為自己的人生帶來溫暖與光亮，同時不忘向一路陪伴的家人與好友表達謝意，感謝大家長久以來的支持、包容與疼愛。

完成終身大事後，紀培慧也向丈夫許下承諾，表示未來無論面對晴天或風雨，都希望能攜手同行，一起走過人生每個階段，間流露對婚姻的期待與珍惜。

紀培慧經紀人表示，這次選在6月完成結婚登記，除了因為雙方家人當時剛好都在台灣，也別具生日紀念意義。至於婚禮部分，目前尚未有明確規畫。經紀人透露，兩人愛情長跑9年，早已認定彼此是人生伴侶，過去甚至覺得有沒有那張結婚證書並非關鍵，但考量到雙方家長的期待與安心感，最終還是決定正式完成登記，為這段感情寫下新的篇章。

談到未來規畫，經紀人指出，紀培慧多年來逢年過節都會陪同另一半返家與家人團聚，雙方家庭早已像一家人般熟悉親近。至於外界關心的生子計畫，夫妻倆則抱持順其自然的態度，不特別設限也不刻意強求。由於紀培慧目前仍有工作安排，7月也將投入宣傳行程，經紀人還笑稱：「如果她現在懷孕，我可能會昏倒。」雖然是玩笑話，卻也顯示她近期工作滿檔。相較於是否生育，兩人更在意的是未來能持續陪伴彼此、照顧家人，共同經營平凡而穩定的生活。

喜訊曝光後，圈內好友及粉絲紛紛湧入留言區獻上祝福，不少人直呼「終於等到這一天」、「新婚快樂」、「太幸福了」，也有人大讚夫妻倆郎才女貌，為這段長跑9年的戀情修成正果送上滿滿祝賀。

紀培慧導演男友交往9年，去年出席八大「看看你有多愛我」記者會時，透露6月生日時在日本名古屋被求婚，只是男友挑了最狼狽的時刻開口，當時她躺在床上剛睡醒，臉上還因為蟎蟲藥敷著保鮮膜。

紀培慧（右）開心秀結婚證書。（取材自Instagram）
紀培慧（右）開心秀結婚證書。（取材自Instagram）

精華 FAQ

  • 她宣布已與交往9年的導演男友正式完成結婚登記，等於從長跑情侶升格為夫妻，並透過社群分享登記影片與甜蜜合照，向外界傳達婚訊。

  • 經紀人表示，6月登記除了雙方家人剛好都在台灣，也有生日紀念意義。至於婚禮部分，目前還沒有明確規畫，後續將依兩人與家人安排再決定。

  • 夫妻倆對生子抱持順其自然、不刻意強求的態度，更在意彼此能持續陪伴、照顧家人與穩定生活。她近期工作也很滿，暫時沒有懷孕規畫。

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