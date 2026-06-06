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浪姐「腰精」大秀一字馬、火辣熱舞 57歲蕭薔：褲愈跳愈鬆

娛樂新聞組╱綜合報導
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蕭薔說自己的褲子愈跳愈鬆。（取材自微博）
蕭薔說自己的褲子愈跳愈鬆。（取材自微博）

AI重點

文章重點整理：

  • 重點一：57歲蕭薔參加《乘風2026》舞台演出，話題持續升溫。
  • 重點二：她與同組成員唱跳《瀟灑小姐》，並大秀一字馬與朝天蹬。
  • 重點三：蕭薔笑稱排練後褲子愈跳愈鬆，靠長年瑜伽維持體態。

「台灣第一美女」蕭薔參戰大陸競賽綜藝「乘風2026」（浪姐7）話題不斷，在最新登場的第四次公演舞台中，她與安崎、溫崢嶸、闞清子同組唱跳蕭亞軒的「瀟灑小姐」，大秀毫無贅肉的極致精實蠻腰，自信介紹：「大家好，我是『小腰精』蕭薔」。

據「噓！星聞」報導，蕭薔舞台上演「一字馬」與「朝天蹬」，超狂的柔軟度與核心肌群完全不輸年輕後輩。演出結束後受訪時，被問到高強度排練有沒有練到「吃手手」？蕭薔幽默笑稱：「這次不只吃手，而且褲子愈跳愈鬆。」 她爆料原本褲子是合身的，練完舞後腰圍直接小一圈，更順勢搞笑呼籲全場：「我們人『滾石不生苔』，一定要運動對不對。」 瀟灑大方的態度逗樂所有人。

這種完全不輸20歲少女的骨骼柔韌度與體態，並非源自醫學美容的魔法，而是奠基於蕭薔長達30年的瑜伽苦修。

舞台演出在網路曝光後，網友好評不斷，表示「這挑戰的精神力量才是乘風破浪。」、「蕭薔在舞台上就是女王，既美且颯」，更有粉絲對她的全能突破給予極高評價：「每一場都是唱跳，舞風全不同，慢歌也唱得很好聽。」蕭薔用自己的行動告訴大眾：只要靈魂足夠自律與瀟灑，你就是女王。

精華 FAQ

  • 她與安崎、溫崢嶸、闞清子同組演出，合唱合跳蕭亞軒的《瀟灑小姐》，舞台上還加入一字馬、朝天蹬等高難度動作，展現強大柔軟度與核心力量。

  • 因為她在舞台上露出極致纖細的腰線，體態幾乎沒有贅肉，加上自信又幽默的表現，便在介紹時直接稱自己為「小腰精」，展現強烈的個人特色。

  • 報導指出，蕭薔並非靠醫美維持狀態，而是長年堅持瑜伽鍛鍊，累積超過30年的練習讓她保有驚人的身體控制力，也能在高強度排練中保持亮眼表現。

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