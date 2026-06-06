浪姐「腰精」大秀一字馬、火辣熱舞 57歲蕭薔：褲愈跳愈鬆

蕭薔說自己的褲子愈跳愈鬆。（取材自微博）

AI重點 文章重點整理： 重點一： 57歲蕭薔參加《乘風2026》舞台演出，話題持續升溫。

57歲蕭薔參加《乘風2026》舞台演出，話題持續升溫。 重點二： 她與同組成員唱跳《瀟灑小姐》，並大秀一字馬與朝天蹬。

她與同組成員唱跳《瀟灑小姐》，並大秀一字馬與朝天蹬。 重點三：蕭薔笑稱排練後褲子愈跳愈鬆，靠長年瑜伽維持體態。

「台灣第一美女」蕭薔參戰大陸競賽綜藝「乘風2026」（浪姐7）話題不斷，在最新登場的第四次公演舞台中，她與安崎、溫崢嶸、闞清子同組唱跳蕭亞軒的「瀟灑小姐」，大秀毫無贅肉的極致精實蠻腰，自信介紹：「大家好，我是『小腰精』蕭薔」。

據「噓！星聞」報導，蕭薔舞台上演「一字馬」與「朝天蹬」，超狂的柔軟度與核心肌群完全不輸年輕後輩。演出結束後受訪時，被問到高強度排練有沒有練到「吃手手」？蕭薔幽默笑稱：「這次不只吃手，而且褲子愈跳愈鬆。」 她爆料原本褲子是合身的，練完舞後腰圍直接小一圈，更順勢搞笑呼籲全場：「我們人『滾石不生苔』，一定要運動對不對。」 瀟灑大方的態度逗樂所有人。

這種完全不輸20歲少女的骨骼柔韌度與體態，並非源自醫學美容的魔法，而是奠基於蕭薔長達30年的瑜伽苦修。

舞台演出在網路曝光後，網友好評不斷，表示「這挑戰的精神力量才是乘風破浪。」、「蕭薔在舞台上就是女王，既美且颯」，更有粉絲對她的全能突破給予極高評價：「每一場都是唱跳，舞風全不同，慢歌也唱得很好聽。」蕭薔用自己的行動告訴大眾：只要靈魂足夠自律與瀟灑，你就是女王。