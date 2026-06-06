翁倩玉「陽光」素顏 白冰冰站台突問：妳哪來的勇氣

白冰冰（左）幫翁倩玉（右）站台。（記者林士傑／攝影）

AI重點 文章重點整理： 重點一： 翁倩玉將於八月在台北國際會議中心開唱，白冰冰現身站台力挺。

翁倩玉將於八月在台北國際會議中心開唱，白冰冰現身站台力挺。 重點二： 白冰冰稱讚她永遠是美女，也笑問她幾近素顏登場的勇氣。

白冰冰稱讚她永遠是美女，也笑問她幾近素顏登場的勇氣。 重點三：翁倩玉透露勤做運動與控制飲食，身體恢復元氣並角逐女配角獎。

76歲翁倩玉8月要在台北國際會議中心開唱，日前記者會上，71歲白冰冰現身力挺，2人穿著嫩綠色和櫻粉色相互映襯、朝氣十足，白冰冰誇翁倩玉：「你在我的心目中永遠都是美女。」但話鋒一轉，她前陣子觀賞「陽光女子合唱團」，看到翁倩玉幾近素顏出鏡，直呼：「你哪來的勇氣啊！」

白冰冰幫忙站台催票，更自曝「我也會來唱喔」，搶先曝光翁倩玉的演唱會嘉賓，還說：「大家什麼時候看到2個70歲的女人站在這？」翁倩玉隨後受訪表示，嘉賓其實還不能說。而她在「陽光」一片裡，「我請化妝師把我畫得更老，演戲就是演戲，要忠於角色，唱歌的時候可以盡情發揮美麗的樣貌。」

長居日本的翁倩玉，原本3日就要來台灣，受颱風「薔蜜」影響，改為4日抵達。她驚呼：「我快死掉了！」眾人以為她健康出狀況，她連忙解釋：「我沒有死啊！是緊張得快死掉了。」表示看到電視新聞說颱風要過來，一直跟上天祈禱，「結果老天爺沒有聽到我祈禱」，她努力拜託了很久，才換票成功。

她去年底因半夜嘔吐與拉肚子緊急取消電影宣傳行程，如今身體已恢復元氣，透露自己多年來維持規律運動，不但固定做皮拉提斯、上健身房，平日每天還會做120下深蹲，並遵守七分飽原則，笑說年輕時體重維持45公斤(99.2 磅)，現在大約50公斤(110.23磅)，健康檢查沒有出現紅字。

而談到即將和孫淑媚同時角逐台北電影獎最佳女配角獎，希望誰得獎？翁倩玉展現高EQ表示：「當然兩難了，淑媚好可愛，還是要看評審怎麼想。」演唱會門票已開賣，可至年代售票系統購買。