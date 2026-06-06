戲說從頭╱「阿松與阿暖」韓瑜搭檔白家綺 女僕和空姐曝光

韓瑜女僕裝曝光。（圖／民視提供）

AI重點 文章重點整理： 重點一： 韓瑜在新戲中飾演明朝女子，劇情穿越現代並有突破性表演。

韓瑜在新戲中飾演明朝女子，劇情穿越現代並有突破性表演。 重點二： 劇組安排女僕裝與動漫展場景，融合Cosplay元素增加戲劇效果。

劇組安排女僕裝與動漫展場景，融合Cosplay元素增加戲劇效果。 重點三：白家綺飾演柯叔元前妻，並有空服員夢想相關的角色扮演橋段。

台灣民視全新8點檔「阿松與阿暖」近日舉辦包粽活動宣傳，主演柯叔元、韓瑜、白家綺等人同台。其中韓瑜自爆劇中將有突破性演出，還會穿上可愛女僕裝登場，笑稱一切都是為了追愛。

韓瑜在「阿松與阿暖」飾演來自明朝的女子，不但個性保守，對男女肢體接觸更是敬謝不敏。她透露，劇中只要柯叔元稍微碰到自己，角色就會本能反應把對方摔出去。不過隨著劇情推進，兩人歷經種種考驗後逐漸萌生感情，甚至面臨留在現代或返回明朝的艱難抉擇。

談到角色後期的轉變，韓瑜笑說自己飾演的人物終於決定放手一搏，「想說乾脆豁出去了，希望把生米煮成熟飯。」因此劇組特別設計了一套令人意外的造型。

她表示，導演與造型團隊一度苦思該如何呈現角色魅力，由於角色設定是古代人，若穿得太性感恐怕與人物形象不符。當時正逢動漫與Cosplay文化盛行，團隊曾討論各種造型可能，最後拍板以女僕裝亮相。柯叔元看過成品後也給予好評，直呼效果相當不錯。

事實上，「阿松與阿暖」劇情融入不少動漫元素。韓瑜與柯叔元首場對手戲便安排在動漫展場景，劇組特別打造大型會場並找來不少專業Coser參與拍攝。當時柯叔元扮成清兵，而剛穿越到現代的韓瑜則因見到清兵造型瞬間激動，誤以為仇人現身，鬧出不少笑話；反觀柯叔元則完全沒發現對方真的是來自明朝的人。

拍攝期間還發生一段意外插曲。柯叔元透露，當天穿的清兵Cosplay服尺寸過小，結果在拍攝動作戲時衣服突然撐開，當場上演「爆衫」戲碼，讓現場工作人員與演員全都笑到停不下來。

此外，白家綺在劇中飾演柯叔元的前妻阿芬。她透露角色婚姻長達30年，卻始終被另一半忽略，感覺自己像個工具人。她抱怨：「他的眼裡只有工作，根本看不到我。」沒想到柯叔元還補上一句：「她在劇裡什麼都會做，功能很多。」甚至開玩笑形容只要下達指令就能使命必達，讓白家綺當場抗議：「原來你真的把我當工具人！」

白家綺也透露，阿芬懷抱空服員夢想，因此劇中有不少角色扮演橋段。至於老公吳東諺是否看過相關造型？她笑說自己不可能穿回家展示，一切等播出後再看看老公的反應。

白家綺的空服員裝扮老公還沒見過。（圖／民視提供）