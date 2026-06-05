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「六燈獎」主持人寇紹恩插管急救7天 妻曝現況：尚未醒來

記者李姿瑩／即時報導
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教友一起幫寇紹恩牧師集氣。（取材自臉書）
教友一起幫寇紹恩牧師集氣。（取材自臉書）

AI重點

文章重點整理：

  • 重點一：六燈獎主持人寇紹恩因腦出血送醫，已完成腦部手術。
  • 重點二：妻子張琪玫表示他插管第七天仍未醒來，但反應已有進步。
  • 重點三：醫療團隊持續觀察，家屬以詩歌陪伴並盼他早日甦醒。

曾主持知名綜藝節目「六燈獎」的68歲資深主持人兼牧師寇紹恩，日前因腦出血緊急送醫，並接受腦部手術治療，引發各界關心。手術順利完成後，目前仍在神經加護病房接受密切觀察。

寇紹恩的妻子張琪玫4日透過社群平台更新丈夫病況，表示寇紹恩插管治療已進入第7天，目前尚未恢復意識，因此仍無法拔除呼吸管。不過，她也透露醫療團隊帶來令人振奮的消息，主治醫師指出寇紹恩的反應較先前已有進步，整體治療方向朝正面發展，正持續等待身體進一步修復與甦醒。

張琪玫坦言，未來仍有一段漫長的復健與恢復之路需要面對，但她深信信仰的力量始終陪伴在側，並對上帝獻上感恩。

她也分享2日的病況更新指出，寇紹恩雖然尚未醒過來，但反應有進步。由於開顱手術後患者代謝鎮靜劑需要時間，因此恢復意識往往是一個緩慢的過程。醫護人員目前仍持續密切觀察其狀況。

為了幫助丈夫恢復知覺，張琪玫特別將舊手機留在病房，播放詩歌給寇紹恩聆聽，希望藉此帶來刺激與陪伴。她也在貼文中寫下心聲，希望上帝在寇紹恩休息期間持續修補其身體與心靈，並在合適的時刻喚醒他。

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