67歲生日圓夢… 胡瓜驚喜收到紅色法拉利：前1晚徹夜未眠

胡瓜驚喜收到67歲生日禮物，是一輛酒紅色法拉利。(取材自YouTube )

AI重點 文章重點整理： 重點一： 胡瓜67歲生日獲家人好友合資送上酒紅色法拉利。

胡瓜67歲生日獲家人好友合資送上酒紅色法拉利。 重點二： 他因多年熱愛汽車，見到夢想車款時激動得徹夜未眠。

他因多年熱愛汽車，見到夢想車款時激動得徹夜未眠。 重點三：胡瓜呼籲生日心意化作公益捐款，幫助需要的人。

67歲生日這天，台灣綜藝天王胡瓜收到人生中最難忘的禮物。由家人與親友悄悄合資準備的一輛酒紅色法拉利正式亮相，讓向來熱愛汽車的他當場喜出望外，忍不住興奮直呼：「我67歲終於擁有一匹馬了！」

當神祕車款揭曉的瞬間，胡瓜難掩激動情緒，繞著車身仔細欣賞每個細節，不斷讚嘆：「真的太漂亮了！」他笑說自己平時只能透過影片欣賞法拉利，沒想到如今竟然能擁有屬於自己的一輛，開心得像個孩子。胡瓜更透露，因為期待這份神祕驚喜，前一晚幾乎徹夜未眠。

其實多年來胡瓜一直是演藝圈出了名的愛車人士，不但收藏多部經典老車，對各品牌車款的歷史背景、性能規格和操駕特色也都有深入研究。當天參觀車庫時，無論是骨董車的年代故事，還是法拉利經典V12引擎配置與不同車型定位，他都能侃侃而談，展現深厚的汽車知識。

有趣的是，在真正的生日禮物現身前，家人特地安排了一連串驚喜橋段。胡瓜先後欣賞多款瑪莎拉蒂車型，現場甚至展示一輛1963年出廠、極具收藏價值的骨董車，車身還特別貼上「KUA0010古董車」字樣，讓他一度誤以為這就是家人送給自己的生日禮物。他見狀立刻幽默自嘲：「雖然我年紀比較大，也不能把我當成老骨董吧！」

直到最後答案揭曉，一輛酒紅色法拉利霸氣現身，全場立刻響起驚呼聲。胡瓜這才知道，原來家人和好友早已悄悄策畫許久，希望替他完成多年來的夢想。面對這份充滿心意的生日大禮，他感動地向家人表達感謝，直說這將會是自己永生難忘的生日回憶。

提到今年生日收到來自各界好友與藝人的滿滿祝福，長期投入公益的胡瓜也特別呼籲大家不要特地準備禮物，把心意化作善款更有意義。他表示，許多公益團體都需要外界支持，例如十方啟能中心即將舉辦相關活動，若能透過捐款幫助更多有需要的人，將是最有價值的生日祝福。

胡瓜也分享，自己近20年來幾乎沒有添購新車，目前駕駛的多半是車齡15年以上，甚至超過26年的老車。如今在人生67歲這一年，終於完成擁有法拉利的夢想，對他而言不只是得到一輛車，更像是對多年努力的一份獎勵與紀念。

胡瓜誤以為瑪莎拉蒂骨董車是生日禮物。（圖／下面一位提供）