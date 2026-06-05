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被稱「江蕙第一個男人」王建傑消失20年將回歸開唱

記者林怡秀／綜合報導
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情歌王子鼻祖王建傑(中)首登「綜藝一級棒」。（圖／中視提供）
情歌王子鼻祖王建傑(中)首登「綜藝一級棒」。（圖／中視提供）

AI重點

文章重點整理：

  • 重點一：王建傑首登中視節目演唱經典台語歌，重現情歌王子風采。
  • 重點二：他澄清並未告別歌壇二十年，只是轉向攝影等興趣生活。
  • 重點三：節目中還有森恬CP互虧爆笑橋段，氣氛輕鬆熱鬧。

台灣情歌王子鼻祖的王建傑首登中視「綜藝一級棒」，一開場就帶來經典台語歌「最愛的人」，王建傑多次入圍金曲台語歌王，還是第一位和江蕙合唱的男歌手，有「江蕙第一個男人」之稱。不論是歌聲還是外表，王建傑幾乎沒變，眾人更是強調「這是本人，不是AI」，康康介紹時提及他是豬哥亮的親戚，王建傑回想之前都叫他「叔叔」，後來他過世後跟豬哥亮的兒子聊起，才搞清楚其實他倆算是同輩。

對於被傳言告別歌壇20年，王建傑也澄清，「我沒有告別，只是利用時間去做我有興趣的事。」10幾年前媽媽過世，王建傑因為走不出來，所以靠攝影慢慢走出傷痛。這次上節目王建傑也宣傳8月即將開演唱會，而宣傳板上的照片還是他自拍後請油畫大師畫，他再拍成照片設計成海報。

難得邀請到情歌王子，整集節目選唱的歌單都是稱霸一時的經典金曲，其中一段還搭配陳孟賢的「阿賢之聲」歌中劇，當陳孟賢專訪森恬CP時，劈頭就問杜忻恬「李子森有什麼缺點」，杜忻恬竟勁爆說出：「我覺得他有點小」，這話不免讓陳孟賢想歪趕緊打住，杜忻恬澄清：「是說他心智年齡很像小朋友。」講完陳孟賢才鬆一口氣。輪到李子森要指出杜忻恬的致命缺點時，答案竟是「她很大」，率真的講話風格讓陳孟賢頻頻誤會：「你們都在一起這麼久現在才嫌太大。」結果李子森講的是杜忻恬脾氣大、有王者之氣。

精華 FAQ

  • 他首登中視《綜藝一級棒》就演唱經典台語歌〈最愛的人〉，重現當年情歌王子風采，也讓現場觀眾回味他多次入圍金曲台語歌王的實力。

  • 王建傑澄清自己沒有真正告別歌壇，只是利用時間去做有興趣的事。母親過世後，他也靠攝影慢慢走出傷痛，現在將重新宣傳演唱會。

  • 陳孟賢訪問時，杜忻恬形容李子森『有點小』，一度被誤會成別的意思，後來才澄清是心智年齡像小朋友；李子森又回說她『很大』，其實指脾氣大。

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