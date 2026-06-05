被稱「江蕙第一個男人」王建傑消失20年將回歸開唱

情歌王子鼻祖王建傑(中)首登「綜藝一級棒」。（圖／中視提供）

AI重點 文章重點整理： 重點一： 王建傑首登中視節目演唱經典台語歌，重現情歌王子風采。

王建傑首登中視節目演唱經典台語歌，重現情歌王子風采。 重點二： 他澄清並未告別歌壇二十年，只是轉向攝影等興趣生活。

他澄清並未告別歌壇二十年，只是轉向攝影等興趣生活。 重點三：節目中還有森恬CP互虧爆笑橋段，氣氛輕鬆熱鬧。

台灣情歌王子鼻祖的王建傑首登中視「綜藝一級棒」，一開場就帶來經典台語歌「最愛的人」，王建傑多次入圍金曲台語歌王，還是第一位和江蕙合唱的男歌手，有「江蕙第一個男人」之稱。不論是歌聲還是外表，王建傑幾乎沒變，眾人更是強調「這是本人，不是AI」，康康介紹時提及他是豬哥亮的親戚，王建傑回想之前都叫他「叔叔」，後來他過世後跟豬哥亮的兒子聊起，才搞清楚其實他倆算是同輩。

對於被傳言告別歌壇20年，王建傑也澄清，「我沒有告別，只是利用時間去做我有興趣的事。」10幾年前媽媽過世，王建傑因為走不出來，所以靠攝影慢慢走出傷痛。這次上節目王建傑也宣傳8月即將開演唱會，而宣傳板上的照片還是他自拍後請油畫大師畫，他再拍成照片設計成海報。

難得邀請到情歌王子，整集節目選唱的歌單都是稱霸一時的經典金曲，其中一段還搭配陳孟賢的「阿賢之聲」歌中劇，當陳孟賢專訪森恬CP時，劈頭就問杜忻恬「李子森有什麼缺點」，杜忻恬竟勁爆說出：「我覺得他有點小」，這話不免讓陳孟賢想歪趕緊打住，杜忻恬澄清：「是說他心智年齡很像小朋友。」講完陳孟賢才鬆一口氣。輪到李子森要指出杜忻恬的致命缺點時，答案竟是「她很大」，率真的講話風格讓陳孟賢頻頻誤會：「你們都在一起這麼久現在才嫌太大。」結果李子森講的是杜忻恬脾氣大、有王者之氣。