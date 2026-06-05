戲說從頭╱李國毅搭檔姚淳耀 「成名在望」老友火爆互毆

李國毅（右）、姚淳耀（左）、蔡亘晏（後）在「成名在望」劇中原為高中摯友，十多年後因綁架案重逢，昔日交情卻已變調。（圖／瀚草影視提供）

AI重點 文章重點整理： 重點一： 李國毅與姚淳耀在成名在望中激烈互毆，呈現老友反目與善惡崩壞。

李國毅與姚淳耀在成名在望中激烈互毆，呈現老友反目與善惡崩壞。 重點二： 劇組邀日本攝影指導直井康志操刀，以一鏡到底與暴力美學打造電影級視覺。

劇組邀日本攝影指導直井康志操刀，以一鏡到底與暴力美學打造電影級視覺。 重點三：黃迪揚飾演富商二公子遭綁架虐待，拍攝過程極度逼真且身心煎熬。

由李國毅、姚淳耀、蔡亘晏（爆花）、黃迪揚主演的「成名在望」，由金牌監製湯昇榮帶領頂尖幕後團隊操刀，取材轟動一時的「香港富商綁架案」等台灣重大刑案與世界金融風暴下舉家自殺悲劇，更破格力邀曾掌鏡「相撲聖域」、「殺手寓言2：殺手不殺人」等多部國際知名大作的日本 頂尖攝影指導直井康志跨海操刀，打造震撼人心的電影級視聽覺盛宴。

在最新釋出的製作篇花絮中，李國毅與姚淳耀這對相識多年的老朋友，上演揪心火爆的激烈互毆戲，善惡邊界徹底崩壞。而花絮片尾，姚淳耀穿著囚服失控崩潰，伴隨著哭到斷腸的淒厲吶喊，張力十足。為了替本劇注入獨特的暴力美學風格，劇組遠道力邀日本知名攝影指導直井康志加入，而他神乎其技的一鏡到底掌鏡技術，令兩位男主角讚不絕口。

李國毅讚嘆：「直井先生是我看過持 Steadicam 最穩的人！可以很放心跟著他一鏡到底的鏡頭，彷彿不需要太出力，在畫面裡就很有戲。」姚淳耀也驚豔道：「在監獄拍動作戲時，直井先生只看了大約兩次排練，就能手持鏡頭全程跟隨。他完美補滿了可能產生破綻的地方，力道拳拳到位，節奏非常順暢，當下真的太佩服了！」李國毅更說，某天得到直井先生透過翻譯傳達「拍你時自己也很投入」的讚美，讓他超級開心，兩人私下甚至互加IG成為跨國好友。

監製湯昇榮透露，「成名在望」的故事旨在探討重大刑案背後那些不為人知的故事，大膽撕開社會的面相，讓觀眾感受到故事脈動與自身息息相關。製作人黃桂慧更表示：「劇本花了4年半的時間，以刑事案件背景一個一個去濃縮討論，建立世界觀。」

劇中綁架案手法取材自當年驚動社會的「香港富商綁架案」，包含在隧道內換車躲避警方追緝、頻繁更換窩藏地點等逼真細節，刻畫角色在時代洪流與打擊下所走出的宿命。製作人陳凌立補述，劇本巧妙結合了2008年左右的世界金融風暴，將台灣當時的社會變遷與經濟現況完美與角色融合，展現大環境對人性的催化。

黃迪揚在劇中飾演大財閥「松延王」的二公子「邱隆泰」，他透露，這絕對是他演員生涯中肉體與內心最絕望的一次。他在第一集風光亮相後隨即遭綁架，更主動向導演加碼「創意被虐」，不僅慘遭熱水淋身，甚至因挨餓好幾天，必須像狗一樣趴在地上狂吞綁匪踩過的便當，因蒙眼拍攝，第一口還直接咬到地上麻繩。

黃迪揚心有餘悸地說：「對手演員生氣到把我掐在地上連續狠摔，當下真的完全無法呼吸，那個求生欲和飢餓感非常真實。」而在導演刻意不喊卡的寂靜時刻，他躺在地上竟浮現角色的「人生走馬燈」，讓他直呼有種「迴光返照」之感，更自我懷疑：「我為什麼會在這邊演戲？」