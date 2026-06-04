黃仁勳一眼看見了 言承旭舊愛高舉肖像畫 獲唯一簽名合照樂瘋

黃仁勳（右）遠遠就注意到張熙恩。（取材自張熙恩IG）

AI重點 文章重點整理： 重點一： 凱渥名模張熙恩曾與言承旭有地下情，近年已閃婚並育有一子。

凱渥名模張熙恩曾與言承旭有地下情，近年已閃婚並育有一子。 重點二： 她在金融圈閉門活動中高舉自繪黃仁勳肖像，成功引起注意。

她在金融圈閉門活動中高舉自繪黃仁勳肖像，成功引起注意。 重點三：黃仁勳親自邀她上台簽名合照，還在畫作上留下中文簽名。

42歲凱渥名模張熙恩曾與言承旭（Jerry）談過一段地下情，2022年宣布閃婚，嫁給從事金融業老公，巧的是也叫Jerry，她結婚、生兒子時，言承旭還傳訊祝福。張熙恩昨晚參與一場跟黃仁勳 相關的金融圈高端閉門活動，憑著親手繪製的黃仁勳肖像，打敗現場300位金融圈菁英，成為被黃仁勳唯一點名上台簽名、合照的人。

張熙恩難忍激動和興奮，分享昨天的奇幻時刻，她透露黃仁勳演講結束後，現場立刻湧現大批排隊等候簽名的人潮。排在隊伍最後方的她，看著眼前黑壓壓的人群，原本以為根本輪不到自己，心中一度感到失望。

不過，她並未因此放棄，而是做出大膽決定，直接將自己親手創作的黃仁勳肖像畫高高舉過頭頂，希望能讓對方看見。沒想到奇蹟真的發生了。

張熙恩回憶，黃仁勳抬頭後穿過人群，一眼就注意到她手中的畫作，隨即露出笑容，並指示隨行人員邀請她上台。她形容黃仁勳仔細欣賞畫作後相當驚喜，不但親自在畫上簽名，甚至特別留下中文簽名，還大方與她拍攝合照留念。這幅作品中還藏了一個有趣巧思，在畫作下方畫入台灣知名小吃「蒼蠅頭」，作為彩蛋元素。那來自黃仁勳最愛台菜餐廳之一的「花娘小館」。

事後她有感而發地寫下：「機會是留給準備好的人，但奇蹟是留給那些敢把自己舉得夠高的人。」也將這段經歷視為自己藝術創作道路上的重要里程碑，感謝黃仁勳帶來的鼓舞，更感謝當時勇敢跨出一步的自己。

張熙恩（左）跟黃仁勳合照。（取材自張熙恩IG）

黃仁勳肖像畫，底下有他最愛的台菜「蒼蠅頭」。（取材自張熙恩IG）

張熙恩（右）如願上台給出黃仁勳肖像畫。（取材自張熙恩IG）

張熙恩認真作畫。（取材自張熙恩IG）

張熙恩十分用心。（取材自張熙恩IG）