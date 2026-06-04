黃仁勳一眼看見了 言承旭舊愛高舉肖像畫 獲唯一簽名合照樂瘋
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42歲凱渥名模張熙恩曾與言承旭（Jerry）談過一段地下情，2022年宣布閃婚，嫁給從事金融業老公，巧的是也叫Jerry，她結婚、生兒子時，言承旭還傳訊祝福。張熙恩昨晚參與一場跟黃仁勳相關的金融圈高端閉門活動，憑著親手繪製的黃仁勳肖像，打敗現場300位金融圈菁英，成為被黃仁勳唯一點名上台簽名、合照的人。
張熙恩難忍激動和興奮，分享昨天的奇幻時刻，她透露黃仁勳演講結束後，現場立刻湧現大批排隊等候簽名的人潮。排在隊伍最後方的她，看著眼前黑壓壓的人群，原本以為根本輪不到自己，心中一度感到失望。
不過，她並未因此放棄，而是做出大膽決定，直接將自己親手創作的黃仁勳肖像畫高高舉過頭頂，希望能讓對方看見。沒想到奇蹟真的發生了。
張熙恩回憶，黃仁勳抬頭後穿過人群，一眼就注意到她手中的畫作，隨即露出笑容，並指示隨行人員邀請她上台。她形容黃仁勳仔細欣賞畫作後相當驚喜，不但親自在畫上簽名，甚至特別留下中文簽名，還大方與她拍攝合照留念。這幅作品中還藏了一個有趣巧思，在畫作下方畫入台灣知名小吃「蒼蠅頭」，作為彩蛋元素。那來自黃仁勳最愛台菜餐廳之一的「花娘小館」。
事後她有感而發地寫下：「機會是留給準備好的人，但奇蹟是留給那些敢把自己舉得夠高的人。」也將這段經歷視為自己藝術創作道路上的重要里程碑，感謝黃仁勳帶來的鼓舞，更感謝當時勇敢跨出一步的自己。
她在排隊人潮中沒有放棄，而是直接高舉親手繪製的黃仁勳肖像畫，成功吸引對方抬頭看到，最後被邀請上台簽名合照，成為唯一被點名的人。 黃仁勳看見畫作後露出笑容，並請隨行人員邀她上台，仔細欣賞後親自簽名，還特別留下中文簽名，最後也大方與她合照留念。 畫作下方特別畫入台灣小吃蒼蠅頭，呼應黃仁勳喜愛的花娘小館台菜元素，讓作品更具趣味與記憶點，也成為她勇敢爭取機會的象徵。
精華 FAQ
她在排隊人潮中沒有放棄，而是直接高舉親手繪製的黃仁勳肖像畫，成功吸引對方抬頭看到，最後被邀請上台簽名合照，成為唯一被點名的人。
黃仁勳看見畫作後露出笑容，並請隨行人員邀她上台，仔細欣賞後親自簽名，還特別留下中文簽名，最後也大方與她合照留念。
畫作下方特別畫入台灣小吃蒼蠅頭，呼應黃仁勳喜愛的花娘小館台菜元素，讓作品更具趣味與記憶點，也成為她勇敢爭取機會的象徵。
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