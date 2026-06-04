「台詞還沒背熟」陳喬恩發探班禁令 網友翻舊片段秒懂

陳喬恩近日在社群平台分享新戲的妝容。（取材自微博）

46歲「偶像劇女王」陳喬恩 近年將演藝重心轉往大陸，近期正投入古裝劇拍攝的她，先是幽默發文直呼「台詞還沒背熟」，隨後突然在IG拋出「探班禁令」。她坦言自己非常討厭拍戲時被探班，也從不去探別人的班，大方展現直率個性直言：「沒什麼事情就不用來了，真的！給我發訊息就好了。」

「噓！星聞」報導，陳喬恩在社群平台上大方透露自己「討厭探班」的背後原因。她表示，自己本身就不喜歡人多的場合，更不希望工作時被打擾。由於目前正投入古裝劇拍攝，不僅詞彙量龐大，語法也與現代劇截然不同，因此在休息時間，她必須一遍又一遍地反覆順台詞、研究劇本節奏，處於需要高度專注的狀態。

「朋友來探班會給我心理壓力，我擔心招呼不周。」陳喬恩坦言，探班容易讓她拍戲時分神、打亂入戲的狀態。雖然偶爾遇到朋友再三熱情邀約，她會硬著頭皮配合，但內心其實更渴望保有專注的工作空間。她暖心表示，只要傳訊息關心就足夠了，「我愛朋友，當我對你很直接的時候，我是真心當成好朋友的！」

發文曝光後，也迅速引發微博網友熱議，不少人認為她的想法相當真實且專業，紛紛留言表示：「工作的時候不喜歡被分散注意力很正常」、「朋友來探班還得招呼，耽誤的不只是自己的時間，還有整個劇組」、「演員本來就該這樣專注」、「探班真的會打擾工作狀態」。

此外，還有不少網友聯想到陳喬恩過去參加戀愛實境節目「女兒們的戀愛」時的片段。當時仍是節目男嘉賓、如今已成為丈夫的艾倫（Alan）曾特地前往劇組探班，陳喬恩當下的反應被部分觀眾解讀為不太開心。如今再看到她公開坦言不喜歡工作時被打擾，也讓不少粉絲恍然大悟，直呼：「原來她一直都是這樣的人」、「看來當年不是針對誰，而是真的不愛探班」。