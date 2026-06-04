舒淇當導演發光 侯孝賢25年前就想過 她被問2次才點頭

舒淇首執導演筒就拿下香港金像獎最佳新導演。（圖／marie claire美麗佳人國際中文版提供）

舒淇 曾在香港 電影金像獎奪下最佳新人演員、女配角獎，相隔29年，再度站上同一舞台，她以導演身分抱回最佳新導演獎，典禮上，她說了一句讓所有人都笑了的話：「能贏這個獎，最主要是我有30年的經驗，不是你們不好，是我太老了。」從演員到導演，她花了25年、走了一條漫長的路，感覺「既奇妙又踏實」。

舒淇近期接受「marie claire美麗佳人」雜誌訪問，她坦言，從沒想過當導演。早在25年前、2001年拍攝「千禧曼波」時，導演侯孝賢 就曾問她是否想過執導演筒，當時她只當玩笑。直到多年後合作「刺客聶隱娘」，侯孝賢再問一次：「準備好了沒有？」她才開始認真寫劇本。

沒想到執導的電影「女孩」一寫就是10年，歷經無數次修改，直到2023年，舒淇突然有了急迫感，「如果我不趕快把這個作品拍出來，我感覺以後可能就不會再做導演了。」最終，她在13天內完成劇本並正式啟動拍攝。舒淇自認是幸運的，籌拍過程中，製片人和經紀公司很快就幫她找到了投資方，對方沒有太多疑問，幾乎是「拍拍胸口」就願意投資。但真正的困難處，在於背負製片人與投資方的壓力，在堅守自己的純粹與讓更多人理解故事，兩者之間需不斷地尋找平衡，那些盤旋已久的疑問，變成一個個具體的、必須去解決的難題，「你要說順利，其實真的還挺順利的，你要說不順，當然也會有一些。」

從演員變成導演，舒淇直言：「做演員很幸福。」因為演員只需要專注於角色，導演則要看全局，一路走來感覺「既奇妙又踏實」，奇妙的是因為兜兜轉轉，始終是這個舞台，而踏實的是因為30年的積累，不是白走的。對於現在的演員舒淇而言，選擇角色最看重的是：「好不好玩、有沒有感覺，跟團隊有沒有緣分，就這樣。」

舒淇入行30年，如今挑選角色看重「好不好玩」。（圖／marie claire美麗佳人國際中文版提供）