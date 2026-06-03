腎結石引爆敗血休克 温嵐出院首曝病危內幕：死離我好近

温嵐剛歷經一場生死交關。（本報資料照片）

台灣歌手温嵐（Landy）日前因身體不適緊急送醫，原以為只是普通感冒，未料竟成為人生最驚險的生死關卡。她透過社群平台發文，首度還原從敗血性休克到重獲新生的驚險過程，心有餘悸說：「第一次如此真切地感受到，死亡離自己竟然這麼近。」

温嵐透露，日前清晨原本準備飛往上海為演唱會彩排，卻突然出現劇烈腹痛、盜汗及全身無力等症狀，緊急送醫檢查後發現體內有一顆2公分腎結石，外層還包覆膿泡，導致尿路阻塞並引發嚴重感染。細菌迅速進入血液後造成全身性敗血症，進一步演變成敗血性休克。

醫師當時告知家屬，她送醫時血壓已掉到60多，多重器官功能受到影響，情況十分危急，甚至必須緊急洗腎搶救。温嵐回憶，當時腦海中不斷浮現「血壓上不來」、「葉克膜」、「洗腎」等字眼，雖努力保持清醒，卻幾乎使不上力。

之後她被送進加護病房接受治療，由於血管狀況不佳，醫護人員甚至必須從頸部注射升壓劑、抗生素及點滴。高燒、疼痛、虛弱與意識模糊交錯，讓她失去時間感，「生命彷彿走到一個未知的十字路口。」

在加護病房度過11天後，温嵐終於逐漸脫離險境。她感性透露，這段期間讓她重新認識生命的珍貴，原來曾經習以為常的呼吸、吃飯、下床走路，都是如此珍貴的事情。

她也特別感謝台北醫學大學附設醫院醫護團隊全力搶救，以及家人、經紀人、好友與男友一路陪伴支持，「當我躺在病床上無力說話時，是你們承受著巨大的壓力與擔憂，卻仍不斷鼓勵著我。」

歷經生死交關後，温嵐坦言最大的體悟就是健康從來不是理所當然，過去總以為自己可以撐過去，直到真正站在生死邊緣，才明白生命有多脆弱。

如今順利出院返家，她感恩地表示：「除了感謝醫護人員與家人朋友，更要感謝自己沒有放棄希望。」這場與死神搏鬥的經歷，讓她學會珍惜生命、重視健康，也更懂得把握當下每一天。

最後她向粉絲喊話，自己會好好休養身體，待恢復健康後重返舞台，「等我！愛你們的Landy温嵐。」