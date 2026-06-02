我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

米其林一口氣推北美50佳 包括這家台菜等加州9家上榜

NBA／柯瑞與中國球鞋合作 10年天價合約將代言李寧

好心填街頭問卷 張鈞甯意外出道 改變人生軌跡

記者趙大智╱綜合報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
張鈞甯擁有法律系背景，原本與演藝圈毫無交集。(取材自臉書)
張鈞甯擁有法律系背景，原本與演藝圈毫無交集。(取材自臉書)

張鈞甯日前受邀登上YouTube節目「坐吧聊聊」，談起踏入演藝圈的契機，意外故事讓現場來賓直呼不可思議。

主持人黃鐙輝在節目中提到，擁有法律系背景的張鈞甯，當年原本與演藝圈毫無交集，好奇究竟她是如何被發掘的。對此，張鈞甯透露，學生時曾在街頭遇到發放問卷的工讀生，由於自己也有打工經驗，因此不忍讓對方白忙一場，便留下真實聯絡方式協助完成問卷。

當時她還特別提醒對方，希望不要因此接到推銷電話，沒想到這份善意卻成為改變人生的重要轉折。事隔半年後，當年的工讀生轉往廣告模特兒經紀公司任助理，公司正在尋找具潛力的新人，他第一時間便想起張鈞甯。

為了聯繫她，對方還特地翻找當時保存下來的問卷資料，順利取得聯絡方式。經過接觸後，張鈞甯因此踏入演藝圈，開啟全新人生篇章。

出道至今超過20年，張鈞甯累積眾多戲劇與電影代表作，近年更憑精湛演技再度入圍金鐘獎女主角。同時，她也成立經紀公司「甯聚力」，投入新人培育工作。這段因一份街頭問卷而展開的星路歷程曝光後，讓不少網友驚呼宛如偶像劇情節，直呼緣分實在太奇妙。

上一則

華仔愛妻朱麗蒨現狀曝光 濃密黑髮如少女 網驚：不像60歲

下一則

全智賢女神魅力不減 「屍速禁區」票房開紅盤

延伸閱讀

一度焦慮到懷疑人生 張鈞甯認了想「離開演藝圈」

一度焦慮到懷疑人生 張鈞甯認了想「離開演藝圈」
情節戲劇化…向太：黃曉明靠2瓶紅酒 下跪認乾媽

情節戲劇化…向太：黃曉明靠2瓶紅酒 下跪認乾媽
徐若瑄認了靈異體質 親揭曾在東京莫名歪頭2年「靠手掰正」

徐若瑄認了靈異體質 親揭曾在東京莫名歪頭2年「靠手掰正」
挖出古天樂坐牢黑歷史 向太挨轟「消費藝人搏流量」

挖出古天樂坐牢黑歷史 向太挨轟「消費藝人搏流量」

熱門新聞

「藏海傳」男主角肖戰眼神全是戲。(圖／中視提供)

肖戰、孫儷入圍白玉蘭獎 胡歌「客串」意外擠進影帝名單

2026-05-26 00:38
向太大讚古天樂「真的很偉大」。(記者王聰賢／攝影)

古天樂20歲出獄「連頭都不敢抬」只能拍爛片 向太讚一手爛牌打成好牌

2026-05-27 23:00
呂良偉表示自己總結過，逆齡分四個層次，缺一不可。（取材自小紅書）

70歲像39歲？ 呂良偉被質疑做醫美、戴假髮 親曝驚人逆齡法

2026-05-27 08:00
「藏海傳」中，肖戰飾演「藏海」。圖／愛爾達電視 提供

肖戰首度挑戰致命腹黑男 片場被導演下禁令：全程不准笑

2026-05-25 09:41
經典日劇「長假」至今仍被粉絲津津樂道。(取材自豆瓣電影)

經典日劇「長假」曝選角祕辛 木村拓哉搭山口智子竟非首選

2026-05-26 02:19
黃百璐（右）今年初放手讓兒女離開德國跟著爸爸赴美。（取材自臉書）

名模華麗轉身變德國工程師 黃百璐年薪9萬美元 放手兒女赴美

2026-05-30 18:04

超人氣

更多 >
喻虹淵嫁周渝民淡出10年回歸 二度就業親揭沒婚禮、不生二胎原因

喻虹淵嫁周渝民淡出10年回歸 二度就業親揭沒婚禮、不生二胎原因
藝人紛退演250周年慶典 川普怒喊取消另辦：我人氣超過貓王

藝人紛退演250周年慶典 川普怒喊取消另辦：我人氣超過貓王
生活不易許多人做副業賺錢 年薪15萬也兼職

生活不易許多人做副業賺錢 年薪15萬也兼職
維州5死巴士公司有封路未減速肇禍前科 華人老闆神隱

維州5死巴士公司有封路未減速肇禍前科 華人老闆神隱
南卡華裔店主槍殺14歲非裔少年 獲判無罪

南卡華裔店主槍殺14歲非裔少年 獲判無罪