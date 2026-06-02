好心填街頭問卷 張鈞甯意外出道 改變人生軌跡

張鈞甯擁有法律系背景，原本與演藝圈毫無交集。(取材自臉書)

張鈞甯日前受邀登上YouTube節目「坐吧聊聊」，談起踏入演藝圈的契機，意外故事讓現場來賓直呼不可思議。

主持人黃鐙輝在節目中提到，擁有法律系背景的張鈞甯，當年原本與演藝圈毫無交集，好奇究竟她是如何被發掘的。對此，張鈞甯透露，學生時曾在街頭遇到發放問卷的工讀生，由於自己也有打工經驗，因此不忍讓對方白忙一場，便留下真實聯絡方式協助完成問卷。

當時她還特別提醒對方，希望不要因此接到推銷電話，沒想到這份善意卻成為改變人生的重要轉折。事隔半年後，當年的工讀生轉往廣告模特兒經紀公司任助理，公司正在尋找具潛力的新人，他第一時間便想起張鈞甯。

為了聯繫她，對方還特地翻找當時保存下來的問卷資料，順利取得聯絡方式。經過接觸後，張鈞甯因此踏入演藝圈，開啟全新人生篇章。

出道至今超過20年，張鈞甯累積眾多戲劇與電影代表作，近年更憑精湛演技再度入圍金鐘獎女主角。同時，她也成立經紀公司「甯聚力」，投入新人培育工作。這段因一份街頭問卷而展開的星路歷程曝光後，讓不少網友驚呼宛如偶像劇情節，直呼緣分實在太奇妙。