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未得獎曾心生嫉妒 丁寧直面內心惡魔才釋懷

娛樂新聞組╱綜合報導
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丁寧(左)、范少勳受訪談及如何面對心中惡魔。(中央社)
丁寧(左)、范少勳受訪談及如何面對心中惡魔。(中央社)

台灣演員丁寧跟范少勳演出電影「失樂園」，受訪談及如何面對心中惡魔，丁寧坦言有段時間未得獎會感到嫉妒，但回顧人生才發現是因自己從未被父母肯定，直面黑暗才能放下並釋懷。

丁寧表示，每個人心裡可能都有個「小惡魔」存在，有段時間就是會冒出「嫉妒」的想法，「看到人家得獎，我超不爽的，小惡魔就會跑出來，但我會跟自己說，這樣是很正常的，因為以前沒有被肯定過，我的爸爸媽媽從來沒說過。」看到自己的陰暗面後，選擇接納，負面情緒反而消散。

范少勳也分享，雖然出道時就拿下金馬獎最佳新人，但他得獎後反而開始思考演戲是為了滿足他人期待，「後來才發現我也是急於得到別人的肯定，和在意別人怎麼看我。」他坦言因為沒自信，當一件事做得不夠完美，就會擔心失去工作，有段時間總被這樣的心情壓得喘不過氣，「但我成長後學著體諒自己，與這樣的心情共存。」

「失樂園」有許多情緒壓抑戲，劇組擔心影響演員心情，刻意安排心理諮商師關注身心狀態。

「失樂園」或許展現人性黑暗面，但丁寧強調，電影其實不沉重，會覺得沉重或許是因為這不是平常就會看見的事，「導演用很棒的故事手法，讓人了解事情脈絡，這不是件好事嗎？」她也希望，透過觀眾主動選擇，打破社群媒體的演算法，能夠理解不日常但真實存在的社會角落，並喚起社會更多關注。

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