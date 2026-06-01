51歲曾馨瑩超驚人逆齡曬近照 網傻眼「誤認成16歲大女兒」

曾馨瑩秀出練舞照，模樣就像少女。（取材自IG）

鴻海集團創辦人郭台銘 的妻子曾馨瑩，近日在社群平台分享一張練舞自拍照，意外掀起網友熱烈討論。現年51歲的她狀態依舊凍齡，不僅身材勻稱、氣色極佳，青春洋溢的模樣更讓不少人誤以為是她與郭台銘所生的16歲大女兒Sandy，驚呼母女倆簡直像姊妹。

曾馨瑩擁有舞蹈專業背景，過去曾擔任名模林志玲 的舞蹈老師，在舞蹈界深耕多年。近年雖較少出現在鎂光燈前，仍持續投入舞蹈推廣工作，積極舉辦各類舞蹈賽事，希望為台灣舞蹈界培育更多新秀，也持續以自身影響力支持藝術發展。

日前她在IG分享練舞日常，只見她身穿黑白條紋背心搭配白色長褲，坐在舞蹈教室地板上對鏡自拍。簡單俐落的穿搭襯托出纖細身形與優雅氣質，即使未刻意打扮，依然散發自然魅力。

照片曝光後，立刻吸引大批網友按讚留言，不少人稱讚她保養得宜，完全看不出已年過半百。有人直呼「根本像大學生」、「狀態也太好了吧」，更有網友笑稱第一眼誤認是她的女兒Sandy，留言表示：「完全分不出來誰是媽媽」、「還以為是女兒發文」、「母女根本像姊妹」。

曾馨瑩多年來始終維持規律運動與舞蹈訓練習慣，加上健康生活方式，讓她即使已51歲，依然保持良好體態與凍齡外貌。此次一張練舞自拍照再度證明歲月似乎特別眷顧她，也讓不少網友羨慕不已。