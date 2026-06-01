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喻虹淵嫁周渝民淡出10年回歸 二度就業親揭沒婚禮、不生二胎原因

記者陳慧貞／即時報導
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喻虹淵淡出演藝圈13年首公開露面。（青春期影視提供）
喻虹淵淡出演藝圈13年首公開露面。（青春期影視提供）

台灣38歲女星喻虹淵2015年嫁給周渝民（仔仔），婚後育有一女，夫妻結婚10年她選擇淡出演藝圈，專注家庭生活，前陣子她簽入新東家正式宣告復出，1日她露面接受媒體訪問，暢聊婚姻生活與育兒經，提到不辦婚禮、不生二胎原因，她坦言女兒3歲時就打消再生二胎念頭，覺得實在「太累了」。

喻虹淵2013年拍完「愛情女僕」後即告別演藝圈，與仔仔登記結婚生女息影。她坦言對婚禮並無太大憧憬，一想到太多的繁文縟節要顧、賓客要招呼，就覺得疲憊，而老公仔仔也尊重她的選擇，還曾問她「會不會後悔（沒辦婚禮）？」但到現在她的想法沒改變，倒是爸爸比較介意，曾表達：「結婚這麼草率，妳總要拍張照片讓我放在床邊，也讓人家知道，我女兒漂漂亮亮結婚了！」後來她和老公才拍了婚紗照紀念。

先前仔仔受訪曾提及女兒是高敏感小孩，很需要家人陪伴，所以夫妻倆沒有生二胎計畫。對此，喻虹淵想了一下才說：「我不認為女兒是高敏感小孩，至少現在沒有，因為孩子都是我自己帶，比較黏我也正常，但隨著年紀增長，女兒愈來愈獨立，目前狀態都很OK。」至於不生二胎，她自認凡事要求完美又要親力親為，連摺衣服都有強迫症，若現在要生，可能得再經歷「息影到復出」過程，她直言不想重來一次。

去年2月，大S徐熙媛在日本驟逝，仔仔曾悲痛表示：「在我精神不好時，是熙媛接住我。」大S雕像佇立新北市墓園，仔仔、言承旭到場揭幕，對於老公對舊愛的有情有義，喻虹淵說：「我覺得很好啊，他的每個發言我覺得都滿好的。」

喻虹淵和仔仔當年遭保險業務員詐騙3447萬元，民事官司後來判業務員馮女需償還2063萬8995元，提及此事，喻虹淵坦言目前官司仍在進行，但經歷此事，她更體會「原來人性可以這麼邪惡」，夫妻是否為此事吵過？她說夫妻很少吵架，即使發生詐保一事也是冷靜處理，「這沒什麼好吵，要共同面對解決問題，我們只會討論該怎麼解決」。

喻虹淵淡出演藝圈13年首公開露面。（青春期影視提供）
喻虹淵淡出演藝圈13年首公開露面。（青春期影視提供）

喻虹淵淡出演藝圈13年首公開露面。（青春期影視提供）
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