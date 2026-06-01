金曲獎嘉賓公布 莫文蔚暌違10年再登台 比莉出道40年首度獻唱

莫文蔚。（圖／台視提供）

第37屆金曲獎頒獎典禮將於6月27日在台北小巨蛋隆重登場，除了入圍名單引起高度關注，今官方再釋出豪華表演卡司，包括莫文蔚Karen Mok ＆ The Masters、田馥甄Hebe、比莉、周湯豪、羊文学、孫淑媚、TRASH、粹垢 TRAEGO，加上網友期待值爆表的典禮主持人A-Lin，也緊鑼密鼓的準備中，典禮將打造多段高音樂性的限定演出，呈現音樂多元的能量，節目精彩可期。

田馥甄。（圖／台視提供）

暌違10年再度登上金曲獎舞台的莫文蔚，此次將攜手The Masters帶來驚喜演出，她形容金曲獎像是與「好久不見的老朋友」重逢，除了見到熟悉的音樂夥伴，也期待感受樂壇新生代的能量；在去年實現組成搖滾樂隊夢想的她，這次也將結合The Masters的搖滾音樂，碰撞出熟悉又陌生的全新感受，在演繹經典作品的同時，也希望帶給觀眾耳目一新的舞台魅力，並興奮表示：「這次歌單非常驚喜，很期待帶給現場觀眾。」

出道超過40年的「樂壇傳奇」比莉Billie在今年年初霸氣回歸歌壇，以獨特魅力掀起討論熱潮，這次更首度擔任金曲獎表演嘉賓，成為熱議焦點，她坦言接到邀約時又驚又喜，更笑說出道多年竟是第一次來到金曲獎演出：「終於想到老娘了，哈！」並霸氣表示每次演出都會以獨特風格呈現：「我就是獨一無二！」

比莉。（圖／台視提供）

周湯豪首度角逐金曲歌王，要兼顧入圍者身分與準備演出，讓他坦言：「是壓力也是動力。」也因為金曲獎舞台，需規劃更多的細節，才能最大程度呈現想表達的概念，直呼：「真的要跟時間賽跑。」他也透露近期不僅積極運動，更努力戒掉最愛的甜食，期望以最佳狀態登台。

周湯豪。（圖／台視提供）

日本人氣搖滾樂團「羊文学」近年憑藉「咒術迴戰」「澀谷事變篇」片尾曲〈More Than Words〉累積超高人氣，MV播放量逼近破億，此次將以國際嘉賓身分登台備受關注；主唱兼吉他手塩塚モエカ對於能受邀參與盛大的金曲獎演出感到非常榮幸，貝斯手河西ゆりか則提到，台北不僅是羊文学首次舉辦海外專場演唱會的城市，也是造訪次數最多、充滿回憶的地方，因此能在這裡登上具代表性的舞台，讓她備感光榮；首次參與海外音樂頒獎典禮的兩人也表示充滿期待，期望透過這次機會與更多音樂人交流，並在金曲獎舞台留下屬於羊文学的音樂能量與驚喜火花。

而出道31年的孫淑媚首度以表演嘉賓身分登上金曲獎舞台，她透露每年看到表演嘉賓名單時，都會偷偷期待自己有一天也能站上這個舞台，如今真的接到邀約，直呼感到不可思議；近期她因「童顏狀態」再度成為話題，並以高EQ幽默回應，展現亮眼人氣與討論度；這次將以陪伴她整個人生的台語演出，笑說要把31年的音樂歷程壓縮成精華版，如同把一鍋佛跳牆濃縮成一口高湯，因此必須反覆打磨每個細節，才能呈現出台語音樂的「媚」力與生命力，並期望觀眾透過演出感受台語歌既熟悉又新鮮的樣貌。

此外，去年甫榮獲「最佳樂團獎」的TRASH，今年將以表演嘉賓身分登上金曲獎舞台，他們透露，在去年得獎時便隱約預感今年有機會登上金曲獎舞台演出，笑說：「結果真的欸！」TRASH表示這次依舊會一如往常用心的準備，延續對舞台的高度投入，融合龐克與中二的舞台魅力，以強烈節奏帶動現場氣氛，期待為觀眾帶來最熱血沸騰的演出。

粹垢 TRAEGO則分享接到演出邀約時第一反應還以為是詐騙，反覆確認多次是否看錯，直呼：「真的輪到我們上去帥了嗎！」這次將以最熟悉的客語登上如夢幻殿堂的舞台，心情既緊張又感動；他們也提到，母語音樂不只是創作，更承載著文化傳承的重要意義，並對後輩喊話：「母語創作沒有門檻，隨時隨地都可以開始。」期望未來有更多人能用自己喜愛的語言，唱出屬於自己的聲音。

第37屆金曲獎頒獎典禮將於6月27日（六）在台北小巨蛋舉行，承辦單位台視於當天下午5時將live轉播星光大道及晚間7時的頒獎典禮，並在台灣電視台與金曲YouTube播出。