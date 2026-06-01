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王中平擁5塊農地身價破億？余皓然：回憶和失憶

記者林怡秀／綜合報導
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余皓然(左)出書，王中平到場力挺。(記者沈昱嘉／攝影)
余皓然(左)出書，王中平到場力挺。(記者沈昱嘉／攝影)

台灣女藝人余皓然出席新書「女人真心話」簽書會，老公王中平帶著兒女韓靖和韓菲到場力挺，余皓然和王中平結婚30年，兩人都支持對方去做自己喜歡的事，余皓然笑說，自己就很享受老公不在身邊的日子，因為王中平打呼聲實在太大，老公不在她就可以擁有整夜好眠。

余皓然和王中平結婚30年，感情始終如一，而維繫婚姻的方法就是兩人都能擁有自己的空間，余皓然說，自己常要看社群才知道老公行蹤，「因為他北中南到處跑嘛，有參加一些公益團體，我覺得夫妻各自做自己喜歡的事情，比天天綁在一起好多了」，夫妻倆曾最長半個多月沒見面，就算視訊，余皓然也想快點掛掉：「因為我想追劇啦。」

余皓然還爆料，王中平打呼聲大到像打雷，「所以他有時候沒回來，就覺得天啊，好安靜，原來安靜的世界是這樣」，王中平不好意思地說，他知道自己有這個毛病，「所以有時候夫妻適當給彼此一些空間，有點黏但又不會太黏，像這樣子的生活，我們是覺得還滿舒服的」。

曾有報導指王中平擁有5塊農地，身價上億台幣，王中平對此未正面回應，僅笑說「好幾塊啦」，余皓然說連她都不知道老公有幾塊地，爸爸看到報導，還打來問她女婿身價真的有破億？她回「可能是回憶和失憶吧」，她說老公買農地她從不過問，認為總比把錢拿去吃喝玩樂好多了。

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