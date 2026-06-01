新F4再闖東南亞 印尼粉絲齊喊「謝謝阿信」

五月天阿信(右起)、言承旭、周渝民跟吳建豪持續投入巡演。(圖／相信音樂提供)

台灣男團F4曾在東南亞 紅透半邊天，五月天 阿信、言承旭、吳建豪跟周渝民以全新組合，上周在印尼 完成3場「F✦FOREVER恆星之城」巡演。或許是當地觀眾對「新團員」阿信感到陌生，周渝民介紹他時說到：「據我所知，這是阿信以歌手身分，第一次來到印尼。」

言承旭補充說，拍攝電視劇「流星花園」期間，大家都在聽五月天的歌，吳建豪則大喊「只能說我愛五月天」，三人一搭一唱襯托出五月天的地位，讓阿信害羞地說：「重點是在場的各位，因為這一刻等待了20年！」三人再次強調若是沒有阿信，他們不會再次站上舞台，邀全場粉絲齊聲大喊「謝謝阿信」。

他們帶來改編的金曲「流星雨」、「你要的愛」等，璀璨四芒星舞台原封不動搬到印尼，同時打造環星延伸舞台，並準備精采的Solo舞台。吳建豪苦練印尼話告白，「我們真的因你們的熱情和鼓勵而感到幸福」；周渝民感謝歌迷給予能量；言承旭精心復刻2006年的演唱會造型，並叮嚀大家「要把自己放在第一位」；阿信會後於社群開心發文稱在印尼出道了。

印尼最終場氣氛離情依依，周渝民被粉絲抱怨講話太慢，阿信幫忙解釋：「我知道仔仔為什麼講話慢，因為他時間跟大家過不一樣，你們10幾年前看仔仔是這樣子，現在也是這樣子。」隨後他們邀約全場高歌，提前替周渝民慶祝45歲生日，並宣布巡演將移師菲律賓、泰國、馬來西亞以及新加坡。