孫淑媚頂凍齡神顏拿碩士背後超拚 擔任學生會長還拿獎了

孫淑媚穿著碩士袍，在世新大學留影。（孫淑媚提供）

45歲台語歌后孫淑媚近日因公開凍齡秘訣備受討論，昨（30日）她以碩士在職專班畢業生身分出席世新大學114學年度畢業典禮，典禮儀式上，孫淑媚亦以領證代表、傑出表現獎得主多次上台接受表揚。

提起當初選擇就讀世新大學上海學院傳播管理學系碩士在職專班契機，孫淑媚表示，起初是因為朋友想念，她自己也有興趣，先以旁聽方式接觸課程，聽完之後決定正式報名。她提到，自己一直很喜歡上課，無論是過去的遊學經驗，或學習日本 甜點等課程，都讓她對當學生有一種上癮的感覺。

不過真正投入研究所後，她才發現課程的「高難度」，重新學習透過學術理論進一步分析與系統化。談到印象最深刻的收穫，孫淑媚認為，最深的收穫其實不只是課本知識，而是「社會化」。她說，自己從來沒想過會被指派擔任學生會會長，但接下這個角色後，開始學習如何溝通、協調，以及照顧大家的情緒。她也笑說，雖然很早就出道，進世新之後才發現自己其實「非常不社會化」，反而是在校園裡學到很多社交技巧，覺得自己做得最好的一件事，就是找到一位很棒的副會長，在許多事務上給予自己相當大的協助，最大的改變是讓她開始用不同角度看待工作。

她說，以前自己比較像是單純站在台前表演的人，後來慢慢理解，一場演唱會、一個藝人品牌，甚至一個社群現象，背後其實都牽涉到傳播、行銷以及觀眾心理等面向。有時候上完課，她甚至會突然有種恍然大悟的感覺，笑說「原來我以前做的事情，叫這個名字」。

順利完成學業，孫淑媚坦言心情很感動。她表示，一邊工作一邊念書真的不容易，有時收工後還得繼續寫作業，近期更常常是半夜寫論文，因此這次獲獎對她而言，比較像是一種努力之後得到的成果。她也感謝老師與同學一路以來的照顧，並向世新大學表達謝意。

孫淑媚也在個人社群平台分享畢業心情。她寫下，論文寫得很辛苦，但很開心已完成口試，雖然後續還有不少內容要修改。她也提到，曾有老師對她說過，「論文寫得爛沒有關係，重點要是自己寫的。」她則幽默回應，自己很確定有達到老師說的這兩個標準。

孫淑媚在社群平台分享已完成論文口試。（孫淑媚提供）

孫淑媚就讀世新大學上海學院傳管系碩專班，獲頒傑出表現獎。（孫淑媚提供）