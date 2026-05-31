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苦盼29年 五月天阿信終於獻出第一次 言承旭、吳建豪、周渝民狂告白

記者林士傑／即時報導
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五月天阿信(右起)、言承旭、周渝民跟吳建豪持續投入巡演。（相信音樂提供）
五月天阿信(右起)、言承旭、周渝民跟吳建豪持續投入巡演。（相信音樂提供）

男團F4過往在東南亞紅透半邊天，五月天阿信、言承旭、吳建豪跟周渝民以全新組合，在印尼順利完成3場「F✦FOREVER恆星之城」巡演。或許是當地觀眾對「新團員」阿信感到陌生，周渝民介紹他時說到：「據我所知，這是阿信以歌手身份，第一次來到印尼。」

言承旭接著表示拍攝「流星花園」期間，大家都在聽五月天的歌，吳建豪則大喊「我只能說我愛五月天」，三人你一言我一語襯托出五月天的地位，讓阿信害羞地說：「今天重點不是我，是在場的各位，因為這一刻等待了20年！」三人再次強調若是沒有阿信，他們不會再次站上舞台，邀全場粉絲齊聲大喊「謝謝阿信」。

他們帶來改編的金曲「流星雨」、「你要的愛」等，璀璨四芒星舞台原封不動搬到印尼，同時打造環星延伸舞台，合計20套的造型帥翻全場。當他們唱到「絕不能失去你」等歌曲，各自背著不同顏色的星星福袋走上延伸舞台，驚喜地拿出當地著名草莓軟糖發送，跟粉絲近距離互動留下美好回憶。

此外，他們依序準備風格截然不同的Solo舞台，吳建豪特別練習印尼話告白，「我們真的因你們的熱情和鼓勵而感到幸福」；周渝民感謝歌迷給予滿滿能量；言承旭精心復刻2006年的演唱會造型，並叮嚀大家「你要把自己放在第一位，你自己的生活最重要」；阿信會後於社群發文稱在印尼出道了，表示特地保留了五月天團員的創作歌曲，開心說「五月天，我把我們的歌帶到這片新天地囉」。

昨晚在印尼的最終場上，氣氛離情依依，周渝民被粉絲抱怨講話太慢，阿信幫忙解釋：「我知道仔仔為什麼講話慢，因為他時間跟大家過不一樣，你們10幾年前看仔仔是這樣子，現在也是這樣子。」隨後他們邀約全場高歌，一起替下個月9日過45歲生日的周渝民慶生，並宣布巡演接下來陸續移師菲律賓、泰國、馬來西亞以及新加坡登場。

吳建豪自彈自唱很是帥氣。（相信音樂提供）
吳建豪自彈自唱很是帥氣。（相信音樂提供）

周渝民跟穿著童趣感的舞者繞著舞台放送歡樂。（相信音樂提供）
周渝民跟穿著童趣感的舞者繞著舞台放送歡樂。（相信音樂提供）

五月天阿信很開心能前進印尼開唱。（相信音樂提供）
五月天阿信很開心能前進印尼開唱。（相信音樂提供）

言承旭精心復刻當年演唱會造型。（相信音樂提供）
言承旭精心復刻當年演唱會造型。（相信音樂提供）

東南亞 印尼 五月天

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