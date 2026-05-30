名模華麗轉身變德國工程師 黃百璐年薪9萬美元 放手兒女赴美

黃百璐（右）今年初放手讓兒女離開德國跟著爸爸赴美。（取材自臉書）

凱渥前模特兒黃百璐定居德國 柏林10年，歷經流產、離婚等困境，憑實力考上電腦工程師，目前年薪約200到300萬台幣（約6.3到9.5萬美元）。剛迎來45歲生日，黃百璐今年面對兒女跟著爸爸移民 美國分隔兩地衝擊，開始進行呼吸師資培訓，「要放下、要排掉有毒情緒，不要天天傷心」。

黃百璐2011年閃嫁德籍老公孫友瀚（Johann），育有1對兒女，2016年移居德國柏林，2021年離婚，雙方並未不歡而散，共同撫養小孩。恢單至今，她說：「大家都覺女生是弱者，其實分手時，是我先出去約會的，現在還鼓勵他跟另一半生自己的孩子，外界的刻板印象都是錯誤的投射。」

女兒咪咪已經13歲，兒子也8歲，原本兩邊跑，但黃百璐前夫決定到美國開始新事業，「投資者要他去，他必須走，我們分析怎樣對孩子最好」。台灣常出現「一邊分一個」，但黃百璐女兒跟她一樣愛冒險，願意到新的國家生活，弟弟則表態跟著姊姊。

黃百璐坦言自己比較糾結，跟兒女分開時一度上演瓊瑤戲碼，只能告訴自己「總有一天得放手」，提出條件是不能斷了聯絡。相較下前公婆和前夫有財力又對孩子好，出國旅遊1人1個房間，換她帶去波蘭玩，就只能3人擠1間，孩子明顯感受到「媽媽手頭較緊 」，要她努力賺錢，會說「我長大再來跟妳住」，講到這黃百璐也無奈：「唉，很現實的。」

為母則強，黃百璐調整心情後，現在很享受女兒傳訊「媽媽，我好想妳」，也期待姐弟暑假要回柏林過暑假。雖然孩子不在，但她事業漸入佳境，已升等為中階工程師，「我很會調適，專注力要放在對的地方」。

黃百璐在德國當中階工程師。（黃百璐提供）