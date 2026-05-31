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3層樓高俯衝…韋禮安演唱會玩命開唱

記者梅衍儂╱綜合報導
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韋禮安4度攻蛋，2場2萬張票全售罄。(記者林士傑／攝影)
韋禮安4度攻蛋，2場2萬張票全售罄。(記者林士傑／攝影)

台灣歌手韋禮安4度攻蛋，台北小巨蛋舞台5月30日變身成45度斜長滑道，他一身黑皮革套裝現身3層樓高平台，作勢俯衝而下，帥度破表。他找來蘇打綠馨儀再度擔任演唱會導演，這場締造小巨蛋舞台創舉的演出，耗資超過4000萬(台幣，下同，約126.5萬美元)，2場2萬張票售罄，票房4680萬元。

他先前就說過演唱會要突破自我，尤其跳舞是重頭戲，開場他一連唱了「愛我沒錯」、「崑崙鏡」、「格雷的畫像」等，又唱又跳既帥又帶點可愛，讓台下尖叫聲不斷。他說：「每次來小巨蛋我都說我要延伸台，想近距離跟大家見面，我今天最大挑戰就是跟每一個你打招呼，不要漏任何一個，我最害怕的就是整場演唱會你們都只會看到我的屁股，這樣太便宜你們了。」

提到演唱會名稱「HI ＷE1」，他笑說：「會取這名字表面上看起來很胡鬧，我想表達打電話是人與人之間的聯繫，透過演唱會剛好可以表達我現在的心境和狀態。」舞台開闊，他一人跑東跑西，體力相當好，笑說：「好在沒帶手機，不然今天演唱會結束，我應該可以養3隻皮克敏。」

韋禮安為保護喉嚨，演唱會前都吃得非常清淡，演唱前也會透過視訊和新加坡老師上課，花1個小時開嗓。雖然是4度攻蛋，韋禮安壓力仍然很大，這兩天失眠，或是做夢也都是歌單。

5月30日剛好是蘇打綠出道紀念日，團員也現身支持韋禮安和馨儀；太太、家人都到場，和他因節目「披荊斬棘」認識的AKIRA也現身欣賞演唱會。

韋禮安演唱會把小巨蛋舞台變身成45度斜長滑道，他開場時作勢俯衝而下。(記者林士傑...
韋禮安演唱會把小巨蛋舞台變身成45度斜長滑道，他開場時作勢俯衝而下。(記者林士傑／攝影)

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