才掰了庾澄慶 金曲歌后魏如萱也被「歌手」淘汰

魏如萱參加「歌手2026」遭到淘汰。（取材自微博）

大陸節目「歌手2026」迎來第二期，金曲歌后魏如萱意外被淘汰，止步於襲榜賽，成為繼庾澄慶後，第二位遭淘汰的歌手，但她選唱林宥嘉的「心酸」表現相當不錯，不少網友為她抱不平。

當晚節目迎來襲榜歌手Jessie J（結石姐）強勢登場，她接連演唱「California」與「My Way」，氣勢驚人、唱功了得，成功完成雙輪挑戰。根據節目賽制，只要襲榜歌手全勝，當期排名最後的在線歌手就必須淘汰。

魏如萱這回選唱「心酸」，以細膩慢板情感詮釋歌曲，不過相較於結石姐偏向「炸場型」的強烈舞台表演，整體氛圍顯得較內斂。有網友認為她掌握情感成熟，但在競技型節目中，缺乏高張力與爆發力，可能也是被淘汰的原因。

魏如萱上周成績是倒數第二，險勝最後一名的庾澄慶，她成績原本就位居後段班，第二期綜合票數再度墊底，最終無緣晉級，提前離開舞台。而當晚的第1名依舊是齊豫蟬聯，竇靖童衝上第2名，周興哲則拿下第5名。

節目播出後，「魏如萱淘汰」迅速登上微博與台灣社群熱搜，不少網友替她抱不平，認為節目過度偏向高張力舞台效果，忽略了魏如萱一向擅長的細膩音樂風格，更有人直言「這種聲線跟情感層次，不該這麼早被淘汰」。不過，也有觀眾認為節目採全開麥、無修音直播形式，臨場穩定度與舞台感染力，確實也是比拚的關鍵。