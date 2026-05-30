開顱後首露面 王月幽默不減：差點要來我告別式

王月(左四)康復現身，杜詩梅(左起)、導演許栢昂、Lulu黃路梓茵、陳漢典、郭子乾、大愷都為她開心。（記者王聰賢／攝影）

61歲台灣藝人王月去年11月在家暈倒，頭部重摔地面當場昏迷，因腦部兩側出血，光是開顱手術就動了2次，頭髮全都剃光。休養神隱半年，她首度公開露面，現身李國修經典喜劇「半里長城」笑噴版台北加演記者會，毫不避諱大展黑色幽默：「真的差一點讓大家來參加我的告別式！」

王月提到病情為蜘蛛網膜下腔出血，如今她頭髮已留長，配上女兒「妹子」的紫色髮帶，氣色頗佳之外，宏亮的招牌笑聲也依舊。王月事後才從家中監視器看到，她摔倒2小時內，先趴在地板20分鐘，接著去上廁所，再去廚房中島各角度趴著20分鐘，擦了鼻血，出門前還關燈，是路人發現她不對勁才報警。

王月從摔倒後就沒有任何記憶，在加護病房昏迷5天，頭腫脹、全身插滿管子，連醫生都無法確定能不能醒過來。對於監視器拍到的舉動，她認為獨居的自己在自救，劇團私下則流傳「可能是國修老師大喊不可以、快起來」。而當她醒來那刻，妹子第一句話就是：「還記得我嗎？」

王月說，第1次昏迷動手術時，她還什麼都不知道，第2次顱骨復原手術則非常之痛，甚至連「你讓我走吧」都說出口，她回憶當時痛到吸不到氣：「那時感覺好像體驗到大S吸不到氣的感覺，非常可怕！」幸好吐了3口就沒事。

王月在農曆年時體力不好，講10分鐘的話要睡1小時，緩慢的恢復過程中，心裡牽掛2件事，除了陳漢典、Lulu婚禮，就是大S雕像揭幕儀式。妹子哽咽表示，看到媽媽如今能上台嬉笑，忍不住想說：「謝謝妳還在，謝謝爸爸讓妳在這邊為『半里長城』宣傳，不管上天和爸爸都不要把妳帶走。」王月也感謝在場的郭子乾、陳漢典、Lulu、杜詩梅等，可以感受到「大家真的好希望我活著」。