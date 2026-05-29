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感情風波… 朱軒洋缺席宣傳 嚴藝文哽咽一度說不出話

記者趙大智／綜合報導
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朱軒洋為凸顯樂團主唱魅力，唱歌、彈吉他、跳舞樣樣學。（圖／公視提供）
朱軒洋為凸顯樂團主唱魅力，唱歌、彈吉他、跳舞樣樣學。（圖／公視提供）

因多次爆出感情劈腿與工作爭議，導致演藝形象受到重擊的台灣新生代演員朱軒洋，日前缺席影集「欠妳的那場婚禮」宣傳活動，編導嚴藝文講到他，當場哽咽泛淚，一度講不出話：「老實說，本來希望他今天可以一起來，但他打來說『不想模糊焦點』，大家努力的心血，不希望自己的新聞影響了其他人的成果…我感謝他這麼善良。」

朱軒洋其實是嚴藝文第一個敲定的演員，當時他因劈腿吳卓源風波沉寂1年，還胖到80公斤（176.37磅），是嚴藝文持續鼓勵「朱軒洋你可以的」，陪他減肥14公斤（30.864磅），陪他練歌、練吉他、練舞，從原本的音痴、肢障，真的變成風靡萬千粉絲的樂團主唱。

嚴藝文（中）談朱軒洋哽咽，謝盈萱安慰她。（記者沈昱嘉／攝影）
嚴藝文（中）談朱軒洋哽咽，謝盈萱安慰她。（記者沈昱嘉／攝影）

嚴藝文看過朱軒洋每一部作品，她相信自己對演員的直覺，也感謝他答應來演，「這麼久沒拍戲，要重新站在鏡頭前演意氣風發的主唱 ，內在必須無比強大，要我也辦不到」。為了讓他感到舒服，她每天都喊話：「就讓你的作品說話吧，讓大家看到你的才華。」很希望小朱能出席首映會，親眼看看他在大銀幕的樣子。

嚴藝文散發慈母般愛的眼光，她承認朱軒洋最後脫胎換骨，最後在200多人面前唱跳時，「真的有望子成龍的感覺」，她打趣形容自己有試圖上台唱一下，發現聲音在抖。

「欠妳」裡無論張孝全、對戲最多的姚淳耀等哥哥姐姐，對朱軒洋也都很疼愛。張孝全跟朱軒洋演同一個角色，開拍前相約一起游泳、運動和吃飯，他也很誠實，當時看到朱軒洋唱歌，內心OS：「哇鳴，嚴藝文死定了。」嚴藝文點點頭：「對，腳趾有抓一下地。」就連朱軒洋剛開始跳舞，他們也覺得「完蛋了」。

姚淳耀是全劇唯一貫穿2個年代的演員，巧的是朱軒洋「出事」的電影「搜查柳公圳」他也有演，在「欠妳」對戲也最多。姚淳耀說，小朱一直在角色狀態，前期看到一路的轉變，就有點想哭，最後再看到張孝全接棒演出，心裡想的是：「怎會這樣！」但他這個說法，被解讀是在虧張孝全，怎麼解釋也沒用，自嘲「愈描愈黑」。

嚴藝文補充，去年3月底進居酒屋拍中年階段，朱軒洋因為穿越也出現，他在化妝間看到姚淳耀，走出來跟她說：「好想哭，有種恍如隔世感。」

嚴藝文講到哽咽。（記者趙大智／攝影）
嚴藝文講到哽咽。（記者趙大智／攝影）

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