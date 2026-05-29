「Alive」阿信首度攜手王嘉爾 2人初見聊不停「都喊是祕密」

五月天阿信(右)、王嘉爾一同演唱飲料代言主題曲。（圖／相信音樂提供）

五月天阿信、王嘉爾共同接下飲料代言，攜手製作、演唱主題曲「Alive」，對於首次合作，阿信在社群發文稱是把兩種人生撞在一起，形容新歌是1首「即使世界很吵，我們還是想用自己的方式活著」的作品。

阿信包辦「Alive」詞曲創作，談到自己以搖滾樂團出道，一路唱著倔強、頑固與任性的人生；王嘉爾曾為職業運動員、男團團員，近來連續3年躍上Coachella舞台，沉澱過後把經歷化為自己的力量。兩人在錄音室時意外發現共同之處，阿信說：「原來不同領域的兩人，也會有一樣的深夜。一樣在風雨中堅持自己，也一樣在快撐不下去的時候，還想再往前一步。」

面對外界給予的各種標籤，阿信強調真正的Alive不一定會永遠發光，「而是跌跌撞撞之後，你還願意相信自己一次。謝謝每個一起完成這首歌的人，謝謝每個在生活裡努力硬撐的人」。如同「Alive」一曲中的歌詞「讓所有質疑的聲音，都成為我的和聲，就算奮戰到最後一秒，我也要發光發熱」所言，阿信跟王嘉爾將會持續在人生故事中堅持自己的信念。

MV由金曲獎最佳MV導演陳奕仁操刀，打造超過12個場景，兩人先在不同城市拍攝，接著在大陸北京合體開工。當天阿信先大讚王嘉爾演唱會水中退場的片段很炫，藉由代言一圓與欣賞對象合作之夢，王嘉爾則謙虛地回說：「我的驕傲！可以跟信哥合作！」兩人大聊特聊，至於聊天內容，則都很有默契地說「秘密」不能說。