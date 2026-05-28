5566明年成軍25周年 粉絲敲碗等驚喜 彭小刀鬆口

5566成員彭小刀（左）近期成功解鎖超高難度的「後空翻」。（圖／通達量能文体提供）

昔日亞洲天團5566成員彭小刀（刀哥）近日超狂行徑引發粉絲熱烈討論。48歲的他不僅沒有被歲月打敗，更在近期成功解鎖超高難度的「後空翻」，直接粉碎了長達20多年的心理陰影。更讓粉絲暴動的是，彭小刀在受訪時驚喜拋出震撼彈，親口預告明年5566成軍25周年「持續規畫中」，讓外界瘋狂敲碗期待天團的全新大計畫。

彭小刀在2002年時，曾因未充分熱身就被臨時要求表演後空翻，導致嚴重受傷，甚至大幅影響了他的演藝生涯。這次他現身Tricking教練奇軒的「凌空 ZERO-G」YouTube長片企畫，就是要直球對決這個糾纏20多年的心魔。教練奇軒透露，考慮到彭小刀近50歲的年紀與過去嚴重的背傷，兩人第一次合作時只敢教他安全性較高的「側空翻」，當時彭小刀驚人的學習力就讓他印象深刻。

這次挑戰大魔王「後空翻」，奇軒全心以安全教學為主，就是要幫彭小刀找回自信。彭小刀也興奮分享：「是奇軒給了我很大的信心，他說用到最少腰的方法翻，超開心的！」他也坦言，雖然7年前曾在成家班訓練基地挑戰成功過，但已經整整多年沒翻，這次能再次成功翻轉，內心真的非常感動。

要克服心魔絕非易事，為了確保安全，彭小刀必須進行大量且反覆的基礎訓練來建立動作感覺。高強度的操練讓他一度出現疲勞與暈眩，讓教練奇軒在一旁捏把冷汗，但彭小刀卻展現出偶像的超強意志力，稍微休息後又繼續死拚，完全沒喊過放棄。

談到現在的身體素質，彭小刀也不禁苦笑感嘆：「最大的差別真的就是體能掉太多、肌力也掉太多，所以一定要繼續練習才不會掉得這麼厲害。」近期彭小刀如此拚命解鎖各種特技，外界也不免好奇是否在為新作品祕密特訓？彭小刀神祕地笑說：「一直有一些企畫在推進，但很多事情真的要等到天時地利人和才能實現。」對於5566在官方社群上的驚喜合體，彭小刀直接向廣大的「56粉」喊話：「明年就是5566的25周年，感謝陪伴多年的56粉，計畫持續規畫中。」